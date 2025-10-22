تأثير زيادة أسعار الوقود على الخضروات والفاكهة| تفاصيل

في ظل التغييرات الأخيرة التي شهدتها أسعار الوقود في مصر، بدأ المواطنون يتساءلون بشكل متزايد عن تأثير هذه الزيادة على الأسعار اليومية للسلع الأساسية.

وفي مقدمة هذه السلع، تبرز الخضروات والفاكهة كأهم العناصر التي قد يتأثر بها المواطن بشكل مباشر.

لكن يبدو أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، حيث طمأن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بأن الأسعار في السوق لم تشهد أي زيادات ملحوظة في القطاع الزراعي عقب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود.

الوفرة الإنتاجية ودور العرض والطلب

حسب تصريحات النجيب، فإن الأسعار في الأسواق حالياً تخضع لمنظومة العرض والطلب، حيث يعتمد استقرار الأسعار على وفرة الإنتاج مقارنة بحجم الطلب، وليس على زيادة أسعار الوقود فقط. وقال النجيب خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم" أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من الخضروات والفاكهة، وهو ما يحول دون حدوث زيادات كبيرة في الأسعار على المدى القريب. وأضاف أن هذه الحالة من الاستقرار تستمر طالما أن المعروض لا يزال متوفراً بشكل كافٍ.

مستقبل الأسعار بعد الموسم الشتوي

على الرغم من الاستقرار الحالي، لم يخف النجيب احتمال حدوث ارتفاعات طفيفة في تكلفة الإنتاج بعد انتهاء الموسم الشتوي. حيث أن العديد من مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل السولار الذي يُستخدم في الري والنقل، قد تؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل غير مباشر على المدى الطويل. ومع ذلك، أكد أن تأثير ذلك لن يكون فوريًا، ولن يظهر في الأسعار بشكل سريع.

الدور الحيوي للفلاح في ضمان استقرار السوق

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع الزراعي، شدد النجيب على ضرورة تقديم الدعم الكافي للفلاح المصري، سواء بشكل مباشر أو من خلال تحسين الظروف التي يعمل فيها، مثل توفير الإرشادات الزراعية الضرورية والتقنيات الحديثة. وأكد أن دعم الفلاح يعد حجر الزاوية في استقرار السوق الزراعي بشكل عام.