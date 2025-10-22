ميدو عن أزمة الزمالك: ابن النادي بيبان من مواقفه

هاجم أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، بعض الأشخاص المحسوبين على النادي، مؤكدًا أنهم لا يخدمون مصلحتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن بعضهم ينفذ أجندات تهدف إلى الإضرار بالزمالك في وقت صعب يحتاج فيه إلى تكاتف الجميع.

وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامجه «أوضة اللبس» عبر قناة «النهار»: «ابن النادي الحقيقي بيبان من مواقفه مش من عدد السنين اللي لعبها، في ناس من أبناء الزمالك بقوا مفضوحين من الجمهور لأنهم بينفذوا تعليمات ضد مصلحة النادي».

وأضاف: «الزمالك بيمر بمرحلة دقيقة جدًا، ومحتاج مننا دعم ووحدة صف، مش تصفية حسابات أو خدمة مصالح شخصية، والجماهير دلوقتي بقت عارفة مين بيشتغل لمصلحة النادي ومين بيشتغل ضده».