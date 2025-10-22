لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تفاصيل واقعة محاولة سرقة مكتب بريد بمنطقة الرمل، بعد تلقي بلاغ من مدير المكتب باكتشاف فتحة في الحائط المشترك مع مسجد مجاور دون فقد أي محتويات.

وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط المتهم، وهو عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة قنا.

واعترف المتهم بأنه خطط لسرقة المكتب عبر “النقب” بعد دخوله المسجد وانتظاره لانصراف المصلين، ثم استخدم أدوات حفر لفتح ثغرة في الجدار، إلا أن صفارة الإنذار دوت فاضطر للهرب تاركًا أدواته.

تم ضبط الأدوات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

