قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم المؤسسات الوطنية السودانية وندعو لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تسريبات ملف نيجيريرا تهز برشلونة.. لابورتا يبرئ البارسا.. وفالفيردي وانريكى ينفيان علاقتهما بالأب والابن

لابورتا
لابورتا

في تطورات جديدة بملف نيجريرا، كشفت تسريبات صوتية حديثة عن مضمون الشهادات التي قدّمها كل من رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والمدربين السابقين للفريق لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي.

ونشرت إذاعة كادينا سير الإسبانية تسجيلات صوتية تعود لهذه الإفادات، حيث أكد كل من إنريكي وفالفيردي أنهما لم يكونا على دراية بوجود تقارير متعلقة بالحكام، كما نفيا علمهما بأي علاقة بين النادي وماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، خلال فترة عملهما مع برشلونة.

وشدد لويس إنريكي في شهادته على أنه لا يعرف نيجريرا أو ابنه من الأساس، مؤكداً أن أي تقارير تحكيمية لم تُعرض عليه أو على أعضاء جهازه الفني، قائلاً بشكل قاطع إن الأمر لم يُطرح مطلقاً داخل الطاقم.

أما إرنستو فالفيردي، فأوضح أنه يدرك أن بعض الأندية تعتمد على مستشارين مختصين في الشأن التحكيمي، وضرب مثالاً بنادي أتلتيك بيلباو، لكنه نفى أن يكون قد أُبلغ بوجود مثل هذه الاستشارات خلال فترته في برشلونة أو أن قُدمت له أي وثائق تتعلق بالحكام. وأضاف أنه لم يستخدم هذه التقارير في أي وقت، ولم يطلبها أو يُبدِ اهتماماً بها، حتى خلال عمله الحالي في بيلباو، مشيراً إلى أنه سأل أحد مساعديه في برشلونة عن هذا الموضوع آنذاك، وتلقى إجابة بالنفي.

حقيقة المدفوعات لشركات لها صلة بنيجريرا

من جانبه، دافع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن المدفوعات التي جرى تحويلها إلى شركات لها صلة بنيجريرا، موضحاً أنها تعود إلى قرارات اتخذتها إدارات سابقة، وأن النادي فضّل الاستمرار فيها لاعتقاده بأنها تقدم خدمات مفيدة. 

وأشار إلى أن الجهة التي كانت تستفيد من هذه التحليلات هي الإدارة الرياضية، مؤكداً أن هذه الاستشارات كانت قائمة قبل توليه الرئاسة.

وأضاف لابورتا أنه كان يعتقد دائماً أن التقارير يتم إعدادها من قبل نجل نيجريرا، وهي رواية تتناقض مع تصريحات الابن نفسه، الذي نفى تماماً قيامه بإعداد أي تقارير.

وأكد رئيس برشلونة أن النادي لم يسعَ في أي وقت للتأثير على نزاهة المنافسة، معتبراً أن القضية تستهدف الإساءة إلى تاريخ وإنجازات النادي، خاصة في ظل المرحلة الناجحة التي يعيشها الفريق حالياً.

 

لابورتا يبرئ برشلونة من التلاعب 

 

واختتم لابورتا حديثه بالتأكيد على أن برشلونة لم يرتكب أي تصرف يهدف إلى التلاعب بالمنافسات، مشدداً على أن ما يحدث هو محاولة منظمة للنيل من سمعة النادي، لا سيما في فترة شهد فيها عودة الفريق إلى منصات التتويج وتحوله إلى نموذج عالمي يُحتذى به.

برشلونة خوان لابورتا ملف نيجريرا نيجريرا لويس إنريكي فالفيردي إذاعة كادينا سير الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

سجل خالٍ منذ ربع قرن.. منتخب المغرب بدون ألقاب في كأس أمم إفريقيا

لابورتا

تسريبات ملف نيجيريرا تهز برشلونة.. لابورتا يبرئ البارسا.. وفالفيردي وانريكى ينفيان علاقتهما بالأب والابن

بعثة الريشة الطائرة

مصر ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية للشباب بأنجولا

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد