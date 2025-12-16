تسريبات ملف نيجيريرا تهز برشلونة.. لابورتا يبرئ البارسا.. وفالفيردي وانريكى ينفيان علاقتهما بالأب والابن

في تطورات جديدة بملف نيجريرا، كشفت تسريبات صوتية حديثة عن مضمون الشهادات التي قدّمها كل من رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والمدربين السابقين للفريق لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي.

ونشرت إذاعة كادينا سير الإسبانية تسجيلات صوتية تعود لهذه الإفادات، حيث أكد كل من إنريكي وفالفيردي أنهما لم يكونا على دراية بوجود تقارير متعلقة بالحكام، كما نفيا علمهما بأي علاقة بين النادي وماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، خلال فترة عملهما مع برشلونة.

وشدد لويس إنريكي في شهادته على أنه لا يعرف نيجريرا أو ابنه من الأساس، مؤكداً أن أي تقارير تحكيمية لم تُعرض عليه أو على أعضاء جهازه الفني، قائلاً بشكل قاطع إن الأمر لم يُطرح مطلقاً داخل الطاقم.

أما إرنستو فالفيردي، فأوضح أنه يدرك أن بعض الأندية تعتمد على مستشارين مختصين في الشأن التحكيمي، وضرب مثالاً بنادي أتلتيك بيلباو، لكنه نفى أن يكون قد أُبلغ بوجود مثل هذه الاستشارات خلال فترته في برشلونة أو أن قُدمت له أي وثائق تتعلق بالحكام. وأضاف أنه لم يستخدم هذه التقارير في أي وقت، ولم يطلبها أو يُبدِ اهتماماً بها، حتى خلال عمله الحالي في بيلباو، مشيراً إلى أنه سأل أحد مساعديه في برشلونة عن هذا الموضوع آنذاك، وتلقى إجابة بالنفي.

حقيقة المدفوعات لشركات لها صلة بنيجريرا

من جانبه، دافع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن المدفوعات التي جرى تحويلها إلى شركات لها صلة بنيجريرا، موضحاً أنها تعود إلى قرارات اتخذتها إدارات سابقة، وأن النادي فضّل الاستمرار فيها لاعتقاده بأنها تقدم خدمات مفيدة.

وأشار إلى أن الجهة التي كانت تستفيد من هذه التحليلات هي الإدارة الرياضية، مؤكداً أن هذه الاستشارات كانت قائمة قبل توليه الرئاسة.

وأضاف لابورتا أنه كان يعتقد دائماً أن التقارير يتم إعدادها من قبل نجل نيجريرا، وهي رواية تتناقض مع تصريحات الابن نفسه، الذي نفى تماماً قيامه بإعداد أي تقارير.

وأكد رئيس برشلونة أن النادي لم يسعَ في أي وقت للتأثير على نزاهة المنافسة، معتبراً أن القضية تستهدف الإساءة إلى تاريخ وإنجازات النادي، خاصة في ظل المرحلة الناجحة التي يعيشها الفريق حالياً.

لابورتا يبرئ برشلونة من التلاعب

واختتم لابورتا حديثه بالتأكيد على أن برشلونة لم يرتكب أي تصرف يهدف إلى التلاعب بالمنافسات، مشدداً على أن ما يحدث هو محاولة منظمة للنيل من سمعة النادي، لا سيما في فترة شهد فيها عودة الفريق إلى منصات التتويج وتحوله إلى نموذج عالمي يُحتذى به.