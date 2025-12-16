قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية للشباب بأنجولا

محمد سمير

تواصل البعثة المصرية حصد الميداليات في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الإفريقية للشباب، المقامة حاليًا في أنجولا خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري، في مشاركة تعكس قوة الجيل الواعد من الرياضيين المصريين.

وارتفع إجمالي حصيلة مصر إلى 20 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و7 فضيات و6 برونزيات، مع استمرار المنافسات في عدد من الألعاب حتى ختام الدورة.

وشهدت منافسات اليوم الخامس حصول البعثة المصرية على ميدالية فضية واحدة، بينما نجح اللاعبون في اليوم السابق في إضافة خمس ميداليات جديدة، تنوعت بين ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.

وفي منافسات أول أمس، حصد أبطال مصر ست ميداليات، جاءت بواقع أربع ذهبيات وفضية وبرونزية، فيما شهد يوم الجمعة تحقيق ست ميداليات أخرى بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزيتين، بينما أسفرت منافسات الخميس عن ميداليتين فضيتين.

وفي منافسات تنس الطاولة، توج الثنائي عبد الملك أشرف ويارا محمد بالميدالية الفضية في مسابقة فرق الزوجي المختلط، بعد أداء مميز خلال مشوار البطولة.

أما في المبارزة، فقد نجحت لاعبات منتخب سلاح السيف في بلوغ الدور النهائي، وهن: عنان حازم، نور الهدى إيهاب الدين، ريتال محمد الدكش، وروضة نصر، كما تأهل إلى الدور النهائي في سلاح سيف المبارزة كل من يونس محمد، يحيى محمد شامل، ويحيى عمرو.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة رمزية بعد التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، في إطار استراتيجية دعم المواهب الواعدة وإعداد قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.

وتضم قائمة الألعاب التي تشارك بها البعثة المصرية: السلاح، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس

البعثة المصرية دورة الألعاب الإفريقية للشباب أنجولا 20 ميدالية متنوعة 7 ميداليات ذهبية

