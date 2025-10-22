قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة التمهيدية لضم الضفة الغربية المحتلة
وكيل تعليم أسيوط للمعلمين: اتقوا الله.. ذنب الطلاب الضعاف فى رقبتكم
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نهي أبو بكر: مصر تواصل جهودها في تعزيز الأمن الإقليمي والمشروعات التنموية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذة العلوم السياسية، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على أمنها القومي واستقرار المنطقة ككل.

 وأشارت إلى أن الدولة المصرية لم تتوقف عن مكافحة الإرهاب رغم تراجع الاهتمام الدولي بهذا الملف بسبب الأحداث التي تشهدها غزة.

مكافحة الإرهاب: مصر "عين حارس على استقرار المنطقة"

وأوضحت أبو بكر في لقاء لها على التليفزيون المصري أن الإرهاب لم يختفِ، بل ما زالت هناك محاولات لبناء القدرات الإرهابية. ومع ذلك، استطاعت مصر تقليص الظاهرة الإرهابية بشكل ملحوظ، مؤكدة أن الدولة تعمل بشكل مستمر على منع عودة هذه الظاهرة مجددًا.

الفرص التنموية في البحر الأبيض المتوسط

وفي سياق آخر، تحدثت أبو بكر عن المشروعات البيئية والتنموية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن أي تلوث في هذه المنطقة يؤثر على البيئة العالمية. وأضافت أن مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة تلك المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرصة كبيرة لمصر في تعزيز دورها الإقليمي.

دور المصريين بالخارج في تعزيز صورة مصر

كما أشادت أبو بكر بجهود وزارة الخارجية في التواصل مع المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن المصريين في المهجر يمثلون واجهة مشرفة للبلاد. وقد تجسد ذلك بوضوح خلال استقبال الرئيس المصري في بلجيكا.

شراكات دولية متوازنة مع الاتحاد الأوروبي

أوضحت أبو بكر أن مشاركة مصر في القمم الدولية تأتي من منطلق التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، مشيرة إلى أن مصر لا تذهب إلى هذه القمم لتأخذ فقط، بل لتستفيد وتفيد في إطار شراكات متوازنة مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

مصر جاذبة للاستثمار رغم التحديات

وأكدت أبو بكر أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أن كفاءتها كشريك أمني موثوق في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرارها في محاربة الإرهاب، يعزز من مكانتها الاستثمارية في المنطقة.

تعزيز السياحة كأحد مصادر الدخل القومي

في ختام حديثها، شددت أبو بكر على أهمية السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي، داعية إلى تعزيز الوعي بأهمية حسن التعامل مع السياح. وأضافت أن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للسياحة، مثل الشواطئ، والحضارة، والتراث، ما يسهم في خلق فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة.

مكافحة الإرهاب أستاذة العلوم السياسية الدكتورة نهى أبو بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفي

غزة .. الصحة الفلسطينية تعلن إستلام 30 جثمانا

الجيش الروسي

الجيش الروسي يجري تدريبا للقوى النووية الاستراتيجية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة "كوشيرو" اليابانية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة "كوشيرو" اليابانية

بالصور

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد