نهي أبو بكر: مصر تواصل جهودها في تعزيز الأمن الإقليمي والمشروعات التنموية

قالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذة العلوم السياسية، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على أمنها القومي واستقرار المنطقة ككل.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية لم تتوقف عن مكافحة الإرهاب رغم تراجع الاهتمام الدولي بهذا الملف بسبب الأحداث التي تشهدها غزة.

مكافحة الإرهاب: مصر "عين حارس على استقرار المنطقة"

وأوضحت أبو بكر في لقاء لها على التليفزيون المصري أن الإرهاب لم يختفِ، بل ما زالت هناك محاولات لبناء القدرات الإرهابية. ومع ذلك، استطاعت مصر تقليص الظاهرة الإرهابية بشكل ملحوظ، مؤكدة أن الدولة تعمل بشكل مستمر على منع عودة هذه الظاهرة مجددًا.

الفرص التنموية في البحر الأبيض المتوسط

وفي سياق آخر، تحدثت أبو بكر عن المشروعات البيئية والتنموية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن أي تلوث في هذه المنطقة يؤثر على البيئة العالمية. وأضافت أن مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة تلك المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرصة كبيرة لمصر في تعزيز دورها الإقليمي.

دور المصريين بالخارج في تعزيز صورة مصر

كما أشادت أبو بكر بجهود وزارة الخارجية في التواصل مع المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن المصريين في المهجر يمثلون واجهة مشرفة للبلاد. وقد تجسد ذلك بوضوح خلال استقبال الرئيس المصري في بلجيكا.

شراكات دولية متوازنة مع الاتحاد الأوروبي

أوضحت أبو بكر أن مشاركة مصر في القمم الدولية تأتي من منطلق التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، مشيرة إلى أن مصر لا تذهب إلى هذه القمم لتأخذ فقط، بل لتستفيد وتفيد في إطار شراكات متوازنة مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

مصر جاذبة للاستثمار رغم التحديات

وأكدت أبو بكر أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أن كفاءتها كشريك أمني موثوق في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرارها في محاربة الإرهاب، يعزز من مكانتها الاستثمارية في المنطقة.

تعزيز السياحة كأحد مصادر الدخل القومي

في ختام حديثها، شددت أبو بكر على أهمية السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي، داعية إلى تعزيز الوعي بأهمية حسن التعامل مع السياح. وأضافت أن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للسياحة، مثل الشواطئ، والحضارة، والتراث، ما يسهم في خلق فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة.