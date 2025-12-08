رمضان 2026.. غادة طلعت تبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

بدأت الفنانة غادة طلعت تصوير أول مشاهدها فى أحدث أعمالها المنتظرة مسلسل “اولاد الراعي” أمس، ومن المقرر أن يشارك فى ماراثون رمضان 2026.



واحتفلت مساء أمس اسرة مسلسل اولاد الراعي ببدء تصوير المسلسل الذي انطلق منذ ايام ليكون جاهز للعرض في موسم شهر رمضان وهو مسلسل اجتماعي من قلب الواقع الذي نعيشه

المسلسل قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري و طه زغلول واخراج محمود كامل وهو من انتاج شركة فنون مصر وتدور الاحداث حول صراع عائلي بين الاشقاء علي المال في 30 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل علي قنوات المتحدة.

المسلسل بطولة: ماجد المصري ، خالد الصاوي ، احمد عيد ، نيرمين الفقي ، امل بشوشه (لبنانيه )، ايهاب فهمي ، فاديه عبد الغني، ومحمد عز ، إيناس كامل ، سامح السيد ، غادة طلعت ومن المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا كعادة اعمال شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار.