٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة

إسراء عبدالمطلب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة تأتي في ظرف دقيق، خصوصًا بعد التوترات التي شهدتها مدينة رفح، والتي كادت أن تُفشل الهدنة القائمة. 

وأوضح أن الاحتلال حاول استغلال الأحداث للتنصل من التزاماته، غير أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطًا مكثفة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وأضاف الرقب، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الولايات المتحدة معنية بترسيخ التهدئة، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يدرك أن تجدد القتال بعد استعادة الأسرى الإسرائيليين سيشكل عبئًا سياسيًا وأخلاقيًا على كل من الاحتلال والإدارة الأمريكية، وهو ما يدفع واشنطن لتجنب أي تصعيد جديد في قطاع غزة.

وأكد الرقب أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة دمج غزة في المشهد الدولي بعد فترة طويلة من العزلة، لافتًا إلى أن أي انسحاب لحركة "حماس" من المشهد الأمني يجب أن يترافق مع وجود قوات دولية تملأ الفراغ لضمان استقرار الأوضاع الميدانية.

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

أنيس منصور

أنيس منصور.. فيلسوف الحكايات وساحر الكلمة

القاهرة مركز الثقل الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار

أستاذ علوم سياسية: القاهرة مركز الثقل الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار

رمسيس الثانى

ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.. تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأسوان | القصة الكاملة

بالصور

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

