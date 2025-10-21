الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة تأتي في ظرف دقيق، خصوصًا بعد التوترات التي شهدتها مدينة رفح، والتي كادت أن تُفشل الهدنة القائمة.

وأوضح أن الاحتلال حاول استغلال الأحداث للتنصل من التزاماته، غير أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطًا مكثفة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وأضاف الرقب، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الولايات المتحدة معنية بترسيخ التهدئة، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يدرك أن تجدد القتال بعد استعادة الأسرى الإسرائيليين سيشكل عبئًا سياسيًا وأخلاقيًا على كل من الاحتلال والإدارة الأمريكية، وهو ما يدفع واشنطن لتجنب أي تصعيد جديد في قطاع غزة.

وأكد الرقب أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة دمج غزة في المشهد الدولي بعد فترة طويلة من العزلة، لافتًا إلى أن أي انسحاب لحركة "حماس" من المشهد الأمني يجب أن يترافق مع وجود قوات دولية تملأ الفراغ لضمان استقرار الأوضاع الميدانية.