تم استخراجهما من غزة.. حماس: سنسلم رفات 2 الإسرائيليين مساء اليوم

أكدت حركة حماس، أنها ستسلم رفات 2 من الجثامين الإسرائيليين مساء اليوم تم استخراجهما في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

في سياق آخر، أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حماس هارون ناصر الدين أن تصاعد جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس المحتلة، وما شهد من قيام عشرات المستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية على درجات البائكة الغربية لقبة الصخرة المشرفة قرب سبيل قايتباي، يمثل استمراراً لمسلسل الانتهاكات الصارخة لقدسية المكان وهويته الإسلامية.

وقال مسئول مكتب شؤون القدس في حماس : هذا الاعتداء الخطير يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والاحتلال يسعى إلى تحويل ساحاته إلى ساحات عبادة يهودية، بدعم رسمي من حكومة الاحتلال وجماعات "الهيكل" المزعوم، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض تمهيداً لهدم المسجد كما تعلن تلك الجماعات صراحة.