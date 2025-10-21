خليل الحية: حماس ماضية في تسليم جميع الجثامين رغم الصعوبات الميدانية

أكد خليل الحية، القيادي في حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض، أن الحركة والفصائل الفلسطينية ماضون بجدية في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، وخاصة ما يتعلق بتسليم جميع الجثامين، رغم التحديات والصعوبات الميدانية الكبيرة.

وأوضح الحية، خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض الجثامين مدفونة في مناطق يصعب الوصول إليها نتيجة تغير طبيعة الأرض أو وجودها تحت أنقاض مبانٍ كبيرة، وهو ما يتطلب وقتًا وجهودًا ضخمة ومعدات خاصة.

وأشار إلى أن حماس تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف الإنساني.

وأكد على أن الإرادة القوية والتصميم الجاد كفيلان بتذليل العقبات وتحقيق التزامات الحركة كاملة وفقًا لما تم الاتفاق عليه.