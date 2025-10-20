حماس: إسرائيل لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الاحتلال الاسرائيلي لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة.

وقال: "نعمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين"، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين بسبب الدمار الكبير.

وشدد على أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسِرِيهم والمربعات السكنية من حولهم.

وأضاف الناطق باسم الحركة، أن من بين الصعوبات التي نواجهها في تسليم جثامين الأسرى؛ هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، وأوضحنا ذلك للوسطاء.

وأشار إلى أن الحركة تتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها.

وشدد: "على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة؛ الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته"، لافتا إلى أن الاحتلال يستغل ملف المساعدات؛ لابتزاز الموقف السياسي، ويلوح بالتجويع مرة أخرى.

كما أكد أن الاحتلال لم يتخل عن سياسة التجويع في وجه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.