خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار

أكد خليل الحية القيادي بحركة حماس، على ثقة الحركة و عزمها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن

حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التظاهرة الدولية التي رعتها مصر بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد انتهاء حرب غزة، مؤكدا أن ما سمعه من مصر و ترامب يطمئنه أن الحـ.ـرب في غزة انتهت.

وأشار الحية إلى أن الفصائل الفلسطينية تواجه صعوبات بالغة في استخراج جثامين الرهائن الإسرائيليين بسبب نقص المعدات، و لكنهم لديهم الإصرار على تسليم جميع الجثامين وفق الاتفاق واستلام جثامين الرهائن الفلسطينيين.

ووجه القيادي بحركة حماس الشكر لكل الوسطاء في مصر، قطر، وتركيا، مؤكدا على أن الإرادة الدولية برعاية الرئيس ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام، مشيرا إلى صمود الشعب الفلسطيني وتوافر الإراده لإنهاء معاناته.



