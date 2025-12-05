الأهلي يلتقي جمعية الأصدقاء الإيفواري في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات

يفتتح الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلي، اليوم الجمعة مشواره في بطولة إفريقيا بمواجهة فريق جمعية الأصدقاء الإيفواري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بها، وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

ويعقد طارق خيري المدير الفني محاضرة أخيرة للاعبات الفريق لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة وتنفيذها في اللقاء المرتقب.

وأسفرت قرعة بطولة إفريقيا والتي أقيمت أمس الخميس عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».