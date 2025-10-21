"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند

قررت محكمة الاستئناف الأمريكية السماح للرئيس دونالد ترامب بنشر قوات في بورتلاند بولاية أوريجون، و ذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وكان قد قال البيت الأبيض، إن ترامب قرر إرسال قوات إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون لحماية منشآت شرطة الهجرة.

و في سياق آخر، بدءت أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض تمهيداً لبناء قاعة رقص فخمة بقيمة 250 مليون دولار بقرار من ترامب.

ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن طواقم البناء بدأت بالفعل في هدم جزء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض، تمهيداً لإقامة قاعة رقص ضخمة بتكلفة تُقدّر بنحو 250 مليون دولار، ضمن مشروع هو الأضخم في تاريخ المقر الرئاسي منذ أكثر من قرن.

ونشرت واشنطن بوست صوراً تُظهر إزالة أجزاء من الواجهة الشرقية للمبنى، وأكد شهود عيان بدء أعمال الهدم استعداداً لبناء القاعة التي يُشرف عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً.