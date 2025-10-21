قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك
خالد الغندور يكشف خطة وزارة الرياضة لإنقاذ منتخبات الناشئين
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة
هل شد الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض

دونالد ترامب
دونالد ترامب

بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض تمهيداً لبناء قاعة رقص فخمة بقيمة 250 مليون دولار بقرار من ترامب.

ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن طواقم البناء بدأت بالفعل في هدم جزء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض، تمهيداً لإقامة قاعة رقص ضخمة بتكلفة تُقدّر بنحو 250 مليون دولار، ضمن مشروع هو الأضخم في تاريخ المقر الرئاسي منذ أكثر من قرن.

ونشرت واشنطن بوست صوراً تُظهر إزالة أجزاء من الواجهة الشرقية للمبنى، وأكد شهود عيان بدء أعمال الهدم استعداداً لبناء القاعة التي يُشرف عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً. 

كما نشرت نيويورك بوست صوراً إضافية توثق مراحل الهدم الأولية في الموقع.

القصر الجديد المزمع بناؤه سيُضاف إلى مجمع البيت الأبيض على مساحة تقارب 90 ألف قدم مربعة (نحو 8,300 متر مربع)، ويتسع لما يصل إلى 650 ضيفاً. 

ووفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، فإن المشروع سيُموَّل بالكامل من الرئيس ترامب ومجموعة من المتبرعين لم تُكشف أسماؤهم.

ترامب صرّح في يوليو الماضي قائلاً: “منذ 150 عاماً، تمنّى الرؤساء بناء قاعة رقص في البيت الأبيض، ولم ينجح أحد في ذلك. أنا بارع في البناء، وسننجزها بسرعة وفي الوقت المحدد. ستكون الأجمل على الإطلاق.”

ووفقاً للتقارير، ستُبنى القاعة بجوار المبنى الرئيسي من دون أن تمسّ هيكله التاريخي، إذ أكد ترامب احترامه الكامل للطابع المعماري للبيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه “أحبّ مكان لديه على الإطلاق”.

وكان الرئيس الأمريكي قد استضاف في وقت سابق من الشهر الجاري حفل عشاء خاصاً للمتبرعين الممولين للمشروع، عرض خلاله للمشاركين موقع البناء من غرفة الشرق، مشيراً إلى أن القاعة الجديدة ستضم زجاجاً مضاداً للرصاص، وتتسع لنحو 1,000 شخص، ويمكن أن تُستخدم لاحقاً لاستضافة حفلات تنصيب رئاسية.

ومن المنتظر أن يُستكمل المشروع قبل نهاية الولاية الثانية لترامب في يناير 2029، في وقت تستمر فيه التساؤلات حول الجدوى التاريخية والتنظيمية لهذا المشروع الضخم داخل أحد أهم المعالم السياسية في الولايات المتحدة.

البيت الأبيض قاعة رقص أعمال هدم ترامب الجناح الشرقي المقر الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت يشعل خامس ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورة أم كلثوم.. صور

بوستر فيلم أسد

بعد سفره للجونة.. محمد رمضان ينشر بوستر فيلم أسد

سامو زين

ساموزين يطرح أغنيته الجديدة I love you moot

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد