"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
أخبار العالم

بنك كندا المركزي: التوترات التجارية لا تزال تؤثر على توقعات الشركات

أ ش أ

أظهر مسح لبنك كندا نُشر يوم الاثنين أن ظروف الأعمال في كندا تحسنت قليلاً مقارنة ببداية العام، إلا أن الشركات لا تخطط لزيادة الاستثمارات أو التوظيف في ظل التأثير السلبي المستمر للرسوم الجمركية الأمريكية.


ويُعد المسح الفصلي لتوجهات الأعمال من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي والمحللون لتقييم توقعات الشركات بشأن التضخم والمبيعات والتوظيف.


وأشار التقرير إلى أن التوترات التجارية والرسوم الجمركية ما زالت تُثقل كاهل توقعات العديد من الشركات، رغم التحسن التدريجي في ثقة الأعمال منذ أدنى مستوياتها مطلع عام 2025. 
وارتفع مؤشر آفاق الأعمال إلى سالب 2.28 في الربع الثالث مقارنة بـ سالب 2.40 في الربع السابق.


وبيّن المسح، الذي أُجري بين 7 أغسطس و3 سبتمبر، أن الشركات لا تتوقع نموًا قويًا في المبيعات خلال العام المقبل بسبب تراجع الطلب الناجم عن الرسوم. ومع ذلك، تحسن التوازن العام لآراء الشركات حول المبيعات المستقبلية بشكل طفيف.


كما ارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع ركودًا اقتصاديًا خلال العام المقبل إلى 33% مقابل 28% في الربع الثاني، وهو ما اعتبره البنك العامل الأساسي الذي حدّ من تحسن المعنويات.


وأشار المسح إلى أن معظم الشركات تُجمّد خططها الاستثمارية الجديدة وتبقي على النية المحدودة للتوظيف حتى تتضح نتائج السياسات التجارية.


ويأتي صدور التقرير قبل أيام من إعلان بنك كندا قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات الأسواق بنسبة 77% لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

