بنك كندا المركزي: التوترات التجارية لا تزال تؤثر على توقعات الشركات

أظهر مسح لبنك كندا نُشر يوم الاثنين أن ظروف الأعمال في كندا تحسنت قليلاً مقارنة ببداية العام، إلا أن الشركات لا تخطط لزيادة الاستثمارات أو التوظيف في ظل التأثير السلبي المستمر للرسوم الجمركية الأمريكية.



ويُعد المسح الفصلي لتوجهات الأعمال من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي والمحللون لتقييم توقعات الشركات بشأن التضخم والمبيعات والتوظيف.



وأشار التقرير إلى أن التوترات التجارية والرسوم الجمركية ما زالت تُثقل كاهل توقعات العديد من الشركات، رغم التحسن التدريجي في ثقة الأعمال منذ أدنى مستوياتها مطلع عام 2025.

وارتفع مؤشر آفاق الأعمال إلى سالب 2.28 في الربع الثالث مقارنة بـ سالب 2.40 في الربع السابق.



وبيّن المسح، الذي أُجري بين 7 أغسطس و3 سبتمبر، أن الشركات لا تتوقع نموًا قويًا في المبيعات خلال العام المقبل بسبب تراجع الطلب الناجم عن الرسوم. ومع ذلك، تحسن التوازن العام لآراء الشركات حول المبيعات المستقبلية بشكل طفيف.



كما ارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع ركودًا اقتصاديًا خلال العام المقبل إلى 33% مقابل 28% في الربع الثاني، وهو ما اعتبره البنك العامل الأساسي الذي حدّ من تحسن المعنويات.



وأشار المسح إلى أن معظم الشركات تُجمّد خططها الاستثمارية الجديدة وتبقي على النية المحدودة للتوظيف حتى تتضح نتائج السياسات التجارية.



ويأتي صدور التقرير قبل أيام من إعلان بنك كندا قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات الأسواق بنسبة 77% لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.