إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة

أ ش أ

أُصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عند حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه قرب الحاجز، وجرى نقله إلى المستشفى.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عطارة وقرية دير عمار، في محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عطارة، شمال رام الله، وجابت شوارعها.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، قرية دير عمار، غرب رام الله، دون أن يُبلَّغ عن اعتقالات أو مداهمات.

