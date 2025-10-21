قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام صادق: رمضان صبحي خايف من الزمالك وعامل حساب لـ جماهير الأهلي
استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أخبار العالم

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ أن الإدارة الأمريكية تسعى لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط مخاوف من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب بالتصعيد.

وأوضحت الصحيفة، أنه وفقا لمسئولين أمريكيين، فإن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب، تتمثل في محاولة منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استئناف هجوم شامل على حركة حماس.

وأعرب المسؤولون عن قلقهم المتزايد من أن نتنياهو قد يُفكك الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ولهذا يسعى البيت الأبيض للحفاظ على اتفاق السلام في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، توجه إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن ينضم إلى ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، اللذين كان لهما دور فعال في التوسط للاتفاق.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم أمس الاثنين: "لقد عقدنا صفقة مع حماس، كما تعلمون، ستكون جيدة جدًا.. سيُحسنون التصرف.. سيكونون لطفاء.. وإن لم يفعلوا، فسنذهب وسنقضي عليهم إذا اضطررنا لذلك، سيتم القضاء عليهم، وهم يعلمون ذلك".

ورأت الصحيفة أنه من المفترض أن يُضيف وصول فانس بُعدا رمزيا إضافيا لتوضيح التزام الإدارة بالحفاظ على الاتفاق حيث توسطت الإدارة في وقف إطلاق النار هذا الشهر في حرب استمرت عامين بين إسرائيل وحماس. 

لكن جولة جديدة من العنف يوم الأحد سلطت الضوء على هشاشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل عشرة أيام، إذ قال عدد من مسؤولي إدارة ترامب، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات غير علنية، إن هناك قلقًا داخل الإدارة من احتمال أن يُقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إلغاء الاتفاق. 

ويقول المسؤولون إن الاستراتيجية الحالية تتمثل في أن يحاول فانس وويتكوف وكوشنر منع نتنياهو من استئناف هجوم شامل على حماس خاصة بعدما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الهدنة بعد تجدد أعمال العنف في الأيام الأخيرة لكن كلا الجانبين أكدا التزامهما بالحفاظ على الهدنة.

وفي الوقت الحالي، يعتقد ترامب أن قادة حماس مستعدون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث على انفراد لنقل وجهة نظر الرئيس.

وقال خالد الجندي، الباحث الزائر في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون للصحيفة: "هذه هي اللحظة الحاسمة.

هذا ما سيحدد مصير وقف إطلاق النار، وكيفية استمراره، أو حتى معناه. كل هذا قيد الإعداد الآن".

وعندما سُئل يوم الاثنين عن الوضع في غزة، جادل ترامب بأن تطبيق الاتفاق يقع على عاتق الدول الأخرى، وفقًا لمسؤول البيت الأبيض الذي تحدث عن التخطيط.

وقال ترامب في وقت سابق من يوم أمس الاثنين: "الأمر الآن في أيدي الآخرين.

 كما تعلمون، لدينا 59 دولة وافقت على الاتفاق".

وأقر ويتكوف وكوشنر بأن الوضع "حساس للغاية" وأن اتفاق السلام الذي تفاوضا عليه معرض لخطر الانهيار، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة. 

وتتمثل أهدافهما في استقرار الوضع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المتوفين إلى عائلاتهم.

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

أسعار الدواجن

صورة لسد النهضة

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

الفنان مصطفى هريدي

العدادات الذكية

