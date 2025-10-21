هيئة البث الإسرائيلية: حماس تشارك سرا في تشكيل حكومة التكنوقراط

زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس تشارك سرا في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تدير غزة.

ترفض إسرائيل وجود حماس في الحكومة المقبلة لغزة كما تريد حل الحركة المقاومة الفلسطينية لنفسها.

يأتي ذلك فيما قالت الحكومة الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو ناقش مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تطورات الوضع في غزة.

ووصل ويتكوف وكوشنر الى تل أبيب لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة.

و علقت تل أبيب على تهديد رئيس وزراء كندا مارك كارنى بـ اعتقال بنيامين نتنياهو حال وصوله إلى كندا، التزاماً بأمر المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت الدولة العبرية موقف أوتاوا خيانة لها.

وقال مستشار لنتنياهو إن تهديد رئيس وزراء كندا يعد خيانة لإسرائيل، وينبغى أن يعيد النظر فى استعداده للقبض على نتنياهو.

وكان كارنى قد قال فى مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية إنه سيلتزم بسياسات سلفه جاستن ترودو، للتصرف بناء على مذكرة اعتقال صادرة العام الماضى من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب باستخدام المجاعة أداة للحرب.

ووصفت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتجاوز السخيف من قبل محكمة مسيسة.

قال أوفير فالك، مستشار السياسة الخارجية لنتنياهو لصحيفة جلوب أند ميل الكندية إننا كنا نأمل أنه بعد أن أيدت كندا خطة ترامب للشرق الأوسط، أن يعيد كارنى النظر فى سياسته.