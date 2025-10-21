أول زعيم عربي يهنئ رئيسة وزراء اليابان الجديدة



بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برسالة تهنئة إلى ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية.

وجاء في تغريدة له عبر منصة اكس: أتمنى لساناي تاكايشي النجاح في قيادة اليابان نحو المزيد من التقدم والتنمية لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معها خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها لما فيه الخير والازدهار لبلدينا في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن البرلمان الياباني إنتخاب ساناي تاكياتشي رئيسا للحكومة اليابانية كأول امرأة في تاريخ اليابان تتولى منصب رئيس الوزراء.

ونرصد في التقرير التالي السيرة الذاتية للمرأة الحديدية .

وُلدت ساناي تاكياتشي في 7 مارس 1961 هي سياسية يابانية وعضوة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني منذ 1996.

ففي سنّ الرابعة والستين، انتُخبت زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وذلك في الذكرى السبعين لتأسيس الحزب- مما يضعها على طريق أن تصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

عملت تاكايشي، الوزيرة السابقة ومقدمة البرامج التلفزيونية، عازفة درامز في فرقة موسيقى الهيفي ميتال.

تتبنى مواقف قومية ويمينية، حيث تدعم تعزيز قدرات اليابان الدفاعية.

كما أنها تُعرف بأنها من أنصار "آبينوميكس"، السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وتؤيد تعزيز الإنفاق العام والتحفيز النقدي.

ومن ابرز مواقفها ايضا هي الدعوة إلى مراجعة الدستور الياباني وتتخذ موقفًا حازمًا تجاه الصين.

كان رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا أعلن وفي وقت سابق من اليوم استقالته مع حكومته اليوم (الثلاثاء)، مما يمثل نهاية للإدارة التي تولت السلطة قبل أكثر من عام بقليل.

وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عُقد قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، قدم الوزراء خطابات استقالاتهم، وتنحت حكومة إيشيبا رسميا.