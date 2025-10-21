قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
أخبار العالم

أول زعيم عربي يهنئ رئيسة وزراء اليابان الجديدة

رئيسة وزراء اليابان
رئيسة وزراء اليابان
محمود نوفل

 
بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برسالة تهنئة إلى ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية.

وجاء في تغريدة له عبر منصة اكس: أتمنى لساناي تاكايشي النجاح في قيادة اليابان نحو المزيد من التقدم والتنمية لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معها خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها لما فيه الخير والازدهار لبلدينا في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛  أعلن البرلمان الياباني إنتخاب ساناي تاكياتشي رئيسا للحكومة اليابانية كأول امرأة في تاريخ اليابان تتولى منصب رئيس الوزراء.

ونرصد في التقرير التالي السيرة الذاتية للمرأة الحديدية .

وُلدت  ساناي تاكياتشي في 7 مارس 1961 هي سياسية يابانية وعضوة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني منذ 1996.

ففي سنّ الرابعة والستين، انتُخبت زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وذلك في الذكرى السبعين لتأسيس الحزب- مما يضعها على طريق أن تصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

عملت تاكايشي، الوزيرة السابقة ومقدمة البرامج التلفزيونية، عازفة درامز في فرقة موسيقى الهيفي ميتال.

تتبنى مواقف قومية ويمينية، حيث تدعم تعزيز قدرات اليابان الدفاعية.

كما أنها تُعرف بأنها من أنصار "آبينوميكس"، السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وتؤيد تعزيز الإنفاق العام والتحفيز النقدي.

ومن ابرز مواقفها ايضا هي الدعوة  إلى مراجعة الدستور الياباني وتتخذ موقفًا حازمًا تجاه الصين.

كان رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا أعلن وفي وقت سابق من اليوم استقالته مع حكومته اليوم (الثلاثاء)، مما يمثل نهاية للإدارة التي تولت السلطة قبل أكثر من عام بقليل.

وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عُقد قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، قدم الوزراء خطابات استقالاتهم، وتنحت حكومة إيشيبا رسميا.

