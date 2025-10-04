زعيمة الحزب الليبرالي الحاكم في اليابان تتعهد بتحويل هموم الشعب إلى أمل

تعهدت سانا تاكايتشي الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بتحويل هموم الشعب إلى أمل.



وقالت تاكايتشي - في خطاب ألقته أمام أعضاء الحزب عقب فوزها بالانتخابات التي جرت في وقت سابق اليوم لاختيار زعيم جديد له - "بدلا من مجرد الاحتفال، أعرف أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، أعتقد أن هناك جبل من العمل أمامنا، وعلينا مواجهته معا بدعم الجميع".

وأضافت تاكايتشي، التي أصبحت أول سيدة تتولى هذا المنصب - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - "بدعمكم جميعا، سأجاهد لبث روح الحماسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكي نجعله حزبا إيجابيا يحول هموم الشعب إلى أمل".



وفي معرض إشارتها إلى المقاعد التي خسرها الحزب خلال الانتخابات البرلمانية، قالت تاكايتشي إنه يتعين على كل أعضاء الحزب العمل بلا هوادة، مضيفة أنها ستحاول جاهدة أن تفعل المزيد والمزيد وستلغي مصطلح "تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية" من قاموسها.



تجدر الإشارة إلى أن تاكايتشي فازت بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عقب إجراء جولتين من التصويت في وقت سابق اليوم لاختيار رئيس جديد للحزب خلفا لإيشيبا شيجيرو.

إذ لم يتمكن أي من المرشحين الخمسة المتنافسين على رئاسة الحزب من الفوز بأغلبية صريحة خلال الجولة الأولى من التصويت، مما دفع إلى عقد جولة ثانية من التصويت تغلبت خلالها تاكايتشي على منافسها وزير الزراعة شينجيرو كويزومي بحصولها على 185 صوتا مقابل حصول كويزومي على 156 صوتا فقط.



كان إيشيبا قد أعلن استقالته من رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في شهر سبتمبر الماضي إثر تزايد الدعوات المطالبة بتنحيه عن المنصب بسبب الخسارة التي مني بها الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في شهر يوليو الماضي