قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة الأعمال في اليابان وأمريكا يحثون على انفتاح أكبر وشفافية أعمق في التجارة والاستثمار

قادة الأعمال في اليابان وأمريكا يحثون على انفتاح أكبر وشفافية أعمق في التجارة والاستثمار
قادة الأعمال في اليابان وأمريكا يحثون على انفتاح أكبر وشفافية أعمق في التجارة والاستثمار
أ ش أ

أصدر قادة الأعمال في اليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدعون فيه حكومتي البلدين إلى "ضمان الشفافية وإمكانية التوقع في التجارة والاستثمار الدوليين"، وذلك في ختام اجتماعهم المشترك الذي استمر لمدة يومين في طوكيو.
وذكر البيان الختامي للاجتماع أنه "في وقت تثير فيه السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فرض الرسوم الجمركية، حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يجب أن تعيد الحكومتان التأكيد على دعمهما للاستثمار الأجنبي المباشر بين اليابان والولايات المتحدة، مع ضمان أن تكون تدابير فحص الاستثمارات ضيقة النطاق ومحصورة في المخاوف المتعلقة بالأمن القومي".
وشدد القادة، الذين يمثلون أكثر من 120 شركة كبرى من البلدين، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة "شفافة وخاضعة للمساءلة ومدركة للمخاطر"، كما طالبوا بتسهيل إجراءات التأشيرات لرحلات العمل الخاصة بالخبراء، بحسب ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.
وقال جون ساوادا، رئيس مجلس الأعمال الياباني-الأمريكي ورئيس مجلس إدارة شركة "إن. تي. تي"، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "نشعر بخطورة الوضع غير القابل للتوقع، وأرغب في أن تبذل الحكومتان جهودا للقضاء على حالة عدم اليقين قدر الإمكان".
من جانبه، أكد ديفيد جوكيلر، رئيس المجلس الأمريكي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سانديسك" الأمريكية لصناعة شرائح الذاكرة، أن "من المهم للغاية أن يكون لدينا رؤية واضحة تجاه الإجراءات السياسية"، مضيفا أنه يعتزم مطالبة الحكومة الأمريكية بإدخال تحسينات على بيئة الاستثمار.
 

قادة الأعمال اليابان الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

عادل زيدان

برلماني : خفض أسعار الفائدة رسالة ثقة للاقتصاد المصري وداعم قوي للاستثمار والنمو

قانون العمل

من الأجر إلى طبيعة العمل.. تفاصيل العقود بقانون العمل

البنك المركزي

الشعب الجمهوري: خفض الفائدة 1% رسالة إيجابية للأسواق ويعكس تراجعا في التضخم

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد