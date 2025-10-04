قادة الأعمال في اليابان وأمريكا يحثون على انفتاح أكبر وشفافية أعمق في التجارة والاستثمار

أصدر قادة الأعمال في اليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدعون فيه حكومتي البلدين إلى "ضمان الشفافية وإمكانية التوقع في التجارة والاستثمار الدوليين"، وذلك في ختام اجتماعهم المشترك الذي استمر لمدة يومين في طوكيو.

وذكر البيان الختامي للاجتماع أنه "في وقت تثير فيه السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فرض الرسوم الجمركية، حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يجب أن تعيد الحكومتان التأكيد على دعمهما للاستثمار الأجنبي المباشر بين اليابان والولايات المتحدة، مع ضمان أن تكون تدابير فحص الاستثمارات ضيقة النطاق ومحصورة في المخاوف المتعلقة بالأمن القومي".

وشدد القادة، الذين يمثلون أكثر من 120 شركة كبرى من البلدين، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة "شفافة وخاضعة للمساءلة ومدركة للمخاطر"، كما طالبوا بتسهيل إجراءات التأشيرات لرحلات العمل الخاصة بالخبراء، بحسب ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.

وقال جون ساوادا، رئيس مجلس الأعمال الياباني-الأمريكي ورئيس مجلس إدارة شركة "إن. تي. تي"، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "نشعر بخطورة الوضع غير القابل للتوقع، وأرغب في أن تبذل الحكومتان جهودا للقضاء على حالة عدم اليقين قدر الإمكان".

من جانبه، أكد ديفيد جوكيلر، رئيس المجلس الأمريكي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سانديسك" الأمريكية لصناعة شرائح الذاكرة، أن "من المهم للغاية أن يكون لدينا رؤية واضحة تجاه الإجراءات السياسية"، مضيفا أنه يعتزم مطالبة الحكومة الأمريكية بإدخال تحسينات على بيئة الاستثمار.

