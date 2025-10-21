بعد انتخاب المرأة الحديدية رئيسا للحكومة اليابانية ..من هي ساناي تاكياتشي؟

أعلن البرلمان الياباني انتخاب ساناي تاكياتشي رئيسا للحكومة اليابانية كأول امرأة في تاريخ اليابان تتولى منصب رئيس الوزراء.

ونرصد في التقرير التالي السيرة الذاتية للمرأة الحديدية في اليابان.

وُلدت ساناي تاكياتشي في 7 مارس 1961 وهي سياسية يابانية وعضوة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني منذ 1996.

وفي سنّ الرابعة والستين، انتُخبت زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وذلك في الذكرى السبعين لتأسيس الحزب.

وعملت تاكايشي، الوزيرة السابقة ومقدمة البرامج التلفزيونية، عازفة درامز في فرقة موسيقى الهيفي ميتال.

وتشير التقارير اليابانية إلى ان تاكايشي تتبنى مواقف قومية ويمينية، حيث تدعم تعزيز قدرات اليابان الدفاعية.

كما أنها تُعرف بأنها من أنصار "آبينوميكس"، وهي السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، حيث تؤيد تعزيز الإنفاق العام والتحفيز النقدي.

ومن ابرز مواقفها ايضا هي الدعوة إلى مراجعة الدستور الياباني حيث تتخذ موقفًا حازمًا تجاه الصين.

كان رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا أعلن وفي وقت سابق من اليوم استقالته مع حكومته اليوم (الثلاثاء)، مما يمثل نهاية للإدارة التي تولت السلطة قبل أكثر من عام بقليل.

وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عُقد قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، قدم الوزراء خطابات استقالاتهم، وتنحت حكومة إيشيبا رسميا.