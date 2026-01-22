قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
تحقيقات وملفات

أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

في واقعة أسرية مأساوية هزت إحدى قرى محافظة الغربية، لقي رجل مسن مصرعه بعد تعرضه لاعتداء دموي داخل منزله، على يد نجليه، إثر خلافات عائلية معقدة تشابكت فيها الروابط الأسرية مع صراعات داخلية انتهت بجريمة قتل مروعة.

 الواقعة التي شهدتها قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز زفتى، كشفت عن تصاعد الخلافات بين أفراد الأسرة، قبل أن تتحول إلى عنف قاتل، أسفر عن توجيه عدة طعنات للمجني عليه أودت بحياته في الحال، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

خلافات عائلية تتحول إلى جريمة قتل

وقال محمد إبراهيم، أحد جيران المتهمين بإنهاء حياة والدهم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن المتهمين شقيقان ومتزوجان، موضحًا أن زوجتيهما شقيقتان أيضًا، وهو ما كان سببًا في وجود خلافات أسرية متداخلة داخل المنزل خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الجار، أن الخلافات بدأت كمشكلات داخلية بين زوجتي الشقيقين ووالدهما، قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل خطير، لافتًا إلى أن المشاجرات تصاعدت إلى حد الاعتداء على الأب، حيث تعرض لعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده.

ثماني طعنات تنهي حياة رجل مسن

وأوضح محمد، أن المجني عليه أصيب بثماني طعنات، إحداها في الرقبة، فيما تركزت باقي الطعنات في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت داخل قرية دمنهور الوحش التابعة لمحافظة الغربية.

روايات بين الأهالي عن “أعمال” دون دليل رسمي

وأشار الجار إلى أن والدة الشقيقين كانت طرفًا في الخلافات الأسرية التي سبقت الجريمة، موضحًا أنه تردد على ألسنة بعض الأهالي روايات تفيد بتورطها في ممارسات تتعلق بما يعرف بـ"الأعمال"، مؤكدًا أن هذه المعلومات متداولة بين الجيران دون وجود دليل رسمي معلن حتى الآن.

وأكد محمد أن عددًا من الجيران سمعوا أصوات مشاجرة عنيفة في اللحظات الأخيرة قبل وقوع الجريمة، ما دفعهم إلى إبلاغ مركز شرطة زفتى على الفور، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ.

واختتم الجار تصريحاته بالإشارة إلى أن المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة عقب القبض عليهما، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

