جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة مصرع عجوز مسن طعنا علي يد نجليه بسبب خلافات أسرية بقرية دمنهور الوحش بزفتي .

توجيهات عاجلة



كما وجهت النيابة العامة بحبس أبناء العجوز الضحية 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان ضباط مباحث مركز زفتي بمحافظة الغربية تمكنوا من ضبط ثلاث شقيقان اعتديا علي والدهما بطعنات غادرة بواسطة "سكين مطبخ " مما تسبب في وفاتها وإصابة شقيقهم الثالث بطعنات وكدمات بسبب خلافات أسرية وطردهما من منزل الأسرة بقرية دمنهور الوحش بنطاق دائرة مركز زفتي وتم نقل الضحية والمصابين إلي طوارىء مستشفي زفتي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عجوز مسن على يد نجليه بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهمين

وكشفت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين نجليه بسبب خلافات أسرية، تصاعدت سريعًا إلى مشاجرة عنيفة، اعتدى خلالها المتهمان على والدهما باستخدام سلاح أبيض، موجهين له جرحًا قطعيًا بالرقبة من الأمام و8 طعنات نافذة بالصدر، فسقط غارقًا في دمائه ووفاته.

تحرك عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط مرتكبي الواقعة، وهما أحمد. ع وإبراهيم. ع، ويبلغان من العمر ما بين 30 و34 عامًا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن خلافات عائلية ممتدة بين زوجتيهما ووالدهما كانت السبب وراء الواقعة، ما دفعهما للاعتداء عليه وقتله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.