تنظيم الاتصالات: الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول وتصديره للدول المجاورة

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه نستهلك 20 مليون هاتف محمول سنويا، الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول في مصر.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الضرائب على المحمول المستورد موجودة منذ سنوات ولكن كانت لا تطبق.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه أنتجنا |أكثر من 10 مليوزن هاتف محمول هخلال العام الماضي 2025، مؤكدا أنه منحنا السائحين إعفاء 60 يوما من ضريبة المحمول.

وأشار إلى أنه نسهى لتصدير أجهزة المحمول إلى الدول المجاورة، مؤكدا أن الهاتف المحمول المصري له مواصفات عالمية.