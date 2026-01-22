قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
حمدي فتحي يخطف الأنظار رفقة ابنه في أحدث ظهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

حكم حلق اللحية
حكم حلق اللحية
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شاب يعمل حلَّاقًا، ويسأل عن حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة. حيث إن أكثر زبائن المحل يحلقون الذقن ويصرون على أخذ الوجه بالفتلة، وليس له عمل آخر غير هذه الصنعة. علمًا بأنه هو الذي يعول بيته وإخوته.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة محل خلاف بين الفقهاء، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليك في حلاقتك اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك، ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء. 

حكم حلق اللحية

وأوضحت أن حلق اللحية من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء: فبينما يرى الجمهور أن حلقها حرام، يرى الشافعية أن حلقها مكروه؛ حملاً للأمر بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها على الندب لِتَعَلُّقِهِ بالعادات كالأكل والشرب واللبس والجلوس والهيئة، ومثَّلوا ذلك بالأمر بالخضاب والصلاة في النعلين ونحو ذلك.

حكم أخذ الوجه بالفتلة

كذلك الحال في أخذ الوجه بالفتلة: فإن العلماء مختلفون في دخول غير الحاجبين من شعر الوجه في النمص المنهي عنه شرعًا؛ حيث يرى بعض علماء المذاهب والمالكية في المعتمد عندهم أن نتف غير الحاجبين من شعر الوجه جائزٌ لا حرمة فيه، خلافًا للجمهور القائلين بدخول ذلك في النمص المتوعَّد على فعله في الحديث الشريف، وقول الجمهور هو ما نرجحه ونميل إلى الأخذ به.

ومن القواعد المقررة شرعًا أنه "إنما يُنكر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه"، وأنه "لا يُنكر المختلف فيه"، وأن "الخروج من الخلاف مستحب"، وأن "من ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فله أن يقلِّد من أجاز فعله من أهل العلم".

وبينت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا حرج عليك في حلاقتك اللحية أو أخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء، خاصة أنه لا عمل لك غير هذه الصنعة، وحينئذٍ فما تكسبه من وراء ذلك حلال إن شاء الله تعالى، ومع ذلك فنحن ننصح بالابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة ذلك.

الحلاق حلق اللحية حلق الذقن الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

الذهب

الجنيه الذهب بـ 52 ألف جنيه.. سر ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود

سلامة داود: الأزهر أسهم بحظ وافر في رعاية المرأة وهيأ لها السبل لتنعم بتعليم متميز

فضل صيام شهر شعبان

عمرو الورداني: صيام شعبان يرفع قدر الأعمال ويجعلها تدخل من باب المحبة

جانب من اللقاء

سلامة داود يشارك في افتتاح ملتقى وافدات الأزهر شموس مضيئة

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد