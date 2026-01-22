وزير الاستثمار يبحث مع «يارا» النرويجية التوسع في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هانس أولاف رين، الرئيس التنفيذي لشركة «يارا» الدولية النرويجية المتخصصة في صناعة الأسمدة، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية مشاركة مصر الفاعلة في المحافل الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها منتدى دافوس، باعتبارها منصة رئيسية لتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى أتاح عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع شركات عالمية كبرى لمناقشة قضايا التجارة والسياسات الاستثمارية وفرص النمو في السوق المصري.

واستعرض اللقاء أداء شركة «يارا» في مصر، حيث أشار الوزير إلى أن عامي 2024 و2025 شهدا نتائج مالية إيجابية للشركة، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة في أوروبا وأسعار النيتروجين، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على عملياتها في مصر.

وتتمتع «يارا» بحضور ممتد في السوق المصري منذ ثمانينيات القرن الماضي، من خلال خمسة مواقع إنتاج بالتعاون مع شركاء محليين، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 100 ألف طن سنويًا.

وشدد الخطيب على حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا استعداد الدولة لتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات بما يضمن نجاح هذه المشروعات وتحقيق مستهدفاتها، لافتًا إلى الدعم الكامل لاستثمارات «يارا» في مجالات الأسمدة والهيدروجين الأخضر.

من جانبه، أوضح هانس أولاف رين أن شركة «يارا» تعمل على خطط للتعاون مع شركائها لإنتاج الأمونيا الخضراء، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل محادثات في مصر لاستكشاف فرص إضافية وتوسيع نطاق إنتاج الأمونيا الخضراء، في ضوء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري في هذا المجال.