بالصور

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
تقى الجيزاوي

أطلق تطبيق يانغو بلاي البوسترات الفردية والإعلان التشويقي لمسلسل «فن الحرب» الذي ينتمي إلي دراما الجريمة المشوّقة، استعدادًا لعرضه قريبًا ضمن الموسم الرمضاني، في عمل يشهد عودة النجم يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام أربع سنوات.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وكان تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونة الجديد مع الفنان يوسف الشريف فى مسلسل “فن الحرب” الذى يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وقال عمرو سمير عاطف فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، انه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف وأكد ان الدور سيكون جديد ومختلف عما قدموه معا فى اعمال سابقة .

وعن طبيعة العمل ، قال عمرو سمير فرج ان المسلسل سيكون دراما اجتماعية وبها العديد من الأحداث الشيقة الذى من المقرر ان تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير عاطف مع الفنان يوسف الشريف فى العديد من الأعمال وحققوا نجاحا كبيرا معا ومن ابرزها، “رقم مجهول ، الصياد ، لعبة إبليس ، كفر دلهاب ، ومسلسل النهاية .

اخر اعمال يوسف الشريف

ويعد مسلسل “فن الحرب” هو عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب ٤ سنوات عن الدراما بعد مسلسله “كوفيد 25” الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢١ ، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم :  أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم.

تطبيق يانغو بلاي مسلسل «فن الحرب» يوسف الشريف عمرو سمير عاطف ابطال مسلسل فن الحرب

