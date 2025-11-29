بعد غياب 5 سنوات .. يوسف الشريف يبدأ تصوير مشاهد مسلسله "فن الحرب"

انطلق اليوم تصوير مسلسل “فن الحرب” من بطولة الفنان يوسف الشريف ، والذى من المقرر ان يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

مسلسل فن الحرب

ومسلسل فن الحرب من بطولة الفنان يوسف الشريف ، شيري عادل ، ريم مصطفي وعدد كبير من نجوم الفن ، وهو من اخراج توبة ومن تأليف عمرو سمير عاطف.

مسلسل كوفيد ٢٥

ويعد مسلسل “فن الحرب” هو عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب ٥ سنوات عن الدراما بعد مسلسله “كوفيد 25” الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢١ ، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم : أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم.