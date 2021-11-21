تكريم يوسف الشريف كأفضل ممثل دراما عن مسلسل كوفيد 25 بمهرجان نجم العرب

نشر الفنان يوسف الشريف عدة صور له تكريمه كافضل ممثل دراما ٢٠٢١ عن مسلسل كوفيد ٢٥ ، من مهرجان نجم العرب .

وعلق يوسف الشريف قائلا “ ‏الحمدلله جائزة أفضل ممثل دراما ٢٠٢١ عن مسلسل كوفيد ٢٥ الجائزة دي بفضل حضراتكم بعد ربنا سبحانه وتعالى ”.

وشارك يوسف الشريف في بطولة مسلسل “كوفيد 25”، مع أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم.