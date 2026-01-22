مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

قال المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال، إن المشروع يضم كيانين رئيسيين، الأول فرقة المواجهة والتجوال التي تُنتج عروضًا تحمل رسائل محددة للجمهور المصري تحت شعار "هنا والآن"، والثاني المشروع الأكبر الذي يشمل كافة قطاعات وزارة الثقافة بهدف إيصال المنتج الثقافي إلى مختلف المحافظات المصرية، وخاصة الحدودية والأقاليم، مع التركيز على قرى "حياة كريمة".

عروضًا مسرحية وفنونًا شعبية

وأضاف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المشروع في مرحلته السادسة هذا العام أصبح متكاملًا وفق توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس قطاع المسرح هشام عطوة، حيث يضم عروضًا مسرحية وفنونًا شعبية وحرفًا يدوية وفنونًا تشكيلية ومعارض للكتاب، إلى جانب ورش تدريبية للشباب على صناعة الفنون المتنوعة.

وأكد أن القافلة الثقافية تتنقل بين المحافظات لمدة سبعة أيام، مقسمة على القرى الرئيسية في كل محافظة، ويستهدف المشروع إقامة 175 فعالية من سبتمبر 2025 حتى يونيو 2026.

محافظات قنا وأسيوط والبحر الأحمر

ولفت إلى أن المشروع استهدف حتى الآن محافظات قنا وأسيوط والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، مع إقامة 110 ليالٍ عرض، مؤكدًا أن التركيز على هذه المحافظات جاء لسد الفراغ الثقافي المتراكم عبر عقود، خاصة في المناطق النائية، مثل وادي مندر ووادي سبيته وداخل الجامعات ومراكز الشباب ودور الأيتام، لضمان وصول الفن والثقافة إلى كل مكان بلا استثناء.