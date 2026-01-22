قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
توك شو

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

محمد البدوي

قال المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال، إن المشروع يضم كيانين رئيسيين، الأول فرقة المواجهة والتجوال التي تُنتج عروضًا تحمل رسائل محددة للجمهور المصري تحت شعار "هنا والآن"، والثاني المشروع الأكبر الذي يشمل كافة قطاعات وزارة الثقافة بهدف إيصال المنتج الثقافي إلى مختلف المحافظات المصرية، وخاصة الحدودية والأقاليم، مع التركيز على قرى "حياة كريمة".

عروضًا مسرحية وفنونًا شعبية 

وأضاف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المشروع في مرحلته السادسة هذا العام أصبح متكاملًا وفق توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس قطاع المسرح هشام عطوة، حيث يضم عروضًا مسرحية وفنونًا شعبية وحرفًا يدوية وفنونًا تشكيلية ومعارض للكتاب، إلى جانب ورش تدريبية للشباب على صناعة الفنون المتنوعة.

وأكد أن القافلة الثقافية تتنقل بين المحافظات لمدة سبعة أيام، مقسمة على القرى الرئيسية في كل محافظة، ويستهدف المشروع إقامة 175 فعالية من سبتمبر 2025 حتى يونيو 2026.

محافظات قنا وأسيوط والبحر الأحمر

ولفت إلى أن المشروع استهدف حتى الآن محافظات قنا وأسيوط والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، مع إقامة 110 ليالٍ عرض، مؤكدًا أن التركيز على هذه المحافظات جاء لسد الفراغ الثقافي المتراكم عبر عقود، خاصة في المناطق النائية، مثل وادي مندر ووادي سبيته وداخل الجامعات ومراكز الشباب ودور الأيتام، لضمان وصول الفن والثقافة إلى كل مكان بلا استثناء.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

دعاء ليلة الجمعة الأولى من شعبان

دعاء ليلة الجمعة الأولى من شعبان .. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

الصلاة

هل تفسد الصلاة إذا خرج ريح أثناء الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

