عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير

يستعد المخرج مراد منير لعرض مسرحيته الجديدة" ابن الأصول "يوم 29 من الشهر الجاري.

مسرحية ابن الأصول من المقرر عرضها علي مسرح ميامي بوسط البلد، ويقوم ببطولتها كل من ميرنا وليد ومصطفى شوقي.

وكان آخر أعمال ميرنا وليد هو مسلسل روح أوف.

تفاصيل مسلسل روح أوف

مسلسل «روح أوف» يقدم تجربة درامية كوميدية غير تقليدية، تدور أحداثها داخل عالم الموسيقى، مسلطًا الضوء على صراع الأجيال بين نجم غنائي لمع اسمه بقوة في تسعينات القرن الماضي، قبل أن يخبو نجمه، فيجد نفسه مضطرًا للدخول في عالم الراب والتعاون مع نجومه الصاعدين، لتنشأ مواجهة فنية ساخنة بين جيلين في محاولة لاستعادة المجد الضائع.

أبطال مسلسل روح أوف

ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم: منذر ريحانة، ميرنا وليد، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، طارق النهري، شريف باهر، محمد سليمان، طاهر أبو ليلة، رضا حامد، رانيا التومي، أشرف طلبة، ونرمين جمال، إلى جانب مشاركة لافتة لعدد من نجوم الراب، من بينهم سمير عفرتو، فليكس، ريشا كوستا، سماره، فيفتي، سادات، والباور العالي، في توليفة تجمع بين التمثيل والموسيقى المعاصرة.

كما يشهد المسلسل مشاركة مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينهم عمرو صحصاح وعايدة غنيم، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب مشاركة الوجه الجديد ريم توفيق.

العمل من إخراج كريم رفعت، وتم تصوير نصف مشاهده في شرم الشيخ والعين السخنة، بينما تتواصل حاليًا عمليات التصوير في أبو ظبي، ضمن خطة تعتمد على تنوع مواقع التصوير لخدمة الأحداث وإضفاء طابع بصري مختلف.