الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كريم فهمى يروج لشخصيته في مسلسل وننسي اللي كان

كريم فهمى
كريم فهمى
يمنى عبد الظاهر

روج النجم كريم فهمى لشخصيته فى مسلسله الجديد «وننسى اللى كان» بطولة أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذى من المقرر طرحه ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2026.

ونشر كريم بوستر المسلسل عبر «إنستجرام» معلقا:« استنوا بدر فى وننسى_اللي_كان رمضان 2026 على mbc مصر وشاهد»، حيث يجسد خلال العمل دور جديد بعيدا عن الأدوار التى يلعبها، ويظهر بشخصية شعبية فى إطار أكشن مشحون بالتوتر والرومانسية.

وكانت قناة mbc طرحت امس الاربعاء، البوسترات الفردية لأبطال مسلسل «وننسى اللى كان» بطولة ياسمين عبد العزيز، والذى من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

ونشرت قناة mbc البوسترات عبر «فيسبوك»: «طلب مستحيل يتحوّل لحب وصراع... لما النجمة تطلب الموت، وتبدأ الحكاية.. وننسى اللى كان حصريا على قناة mbc فى رمضان 2026».

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهى تقول: «أنا لما أموت هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرنى بيه».

كما أظهر البرومو مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين فى صراعات نفسية معقدة، بمشاركة النجم كريم فهمي داخل إطار درامى مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللى كان» كواليس النجاح على المستويين النفسى والعاطفى، مطرِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذى قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته فى القمة.

مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبرى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.

 

