بحبك ياكيمو.. وصلة غزل بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

هنا الفنان كريم فهمي الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة بمناسبة عيد ميلادها .

ونشر كريم فهمي صور تجمعه مع ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي إنستجرام وعلق: "رحلة صداقة ناقر ونقير ربنا ما يحرمنا منها أبدا.. عشان كده مينفعش ننسي اللي كان ….. ونحب تاني ليه ووتقابل حبيب ونقط تحول في حياتي شخصيا …. بحبك يا يا صديقتي … كل سنة وانتي طيبه ياسو وتفضلي قلبك أبيض وطفلة تعباني".

وردت ياسمين عبد العزيز قايلة : "وأنت طيب يا كيمو ربنا يدمها يا حبيبي بحبك يا أحلي كيمو ".



وتدور أحداث مسلسل وننسى اللى كان حول ممثلة مشهورة (ياسمين) وحارس شخصي (كريم) في إطار مليء بالدراما والكوميديا.



ويشارك فى بطولة مسلسل وننسى اللى كان لـ ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمى، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفى، وائل عبدالعزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالى، محمود حافظ، إدوارد، إنجى كيوان، إلهام وجدى، وإيهاب فهمى،واخرون.

قصة مسلسل وننسى اللي كان

تظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.