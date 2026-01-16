انتي قوية وجميلة.. إلهام وجدي تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

هنأت الفنانة الهام وجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .

ونشرت إلهام وجدي مقطع فيديو لها من كواليس مسلسلها الرمضاني "وننسي اللي كان"، وعلقت: "كلّ سنه و أنتي طيبه كل سنه وأنتي قويه و جميله و جدعه كل سنه وحبّ الناس ليكي يزيد أكتر وأكتر”.



وتدور أحداث مسلسل وننسى اللى كان حول ممثلة مشهورة (ياسمين) وحارس شخصي (كريم) في إطار مليء بالدراما والكوميديا.



وظهرت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة أنثوية جذابة لافتة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر الداكن، كشف عن كتفيها وجاء بتصميم ناعم، اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات واسعة أضافت لمسة جذابه، مع مكياج قوى، ما منحها حضورًا دراميًا يتماشى مع أجواء العمل.