محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

من 50 جنيهًا فقط وخصومات تصل إلى 75%.. إصدارات جديدة ومميزة من الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب
جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب
إسلام خالد

تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في فعاليات المعرض هذا العام بتقديم ما يقرب من خمسين إصدار جديد صدرت خلال العام الماضي، في حضور لافت يجمع بين الدراسات الأكاديمية الرصينة، والسير الذاتية المؤثرة، والأعمال الأدبية الحائزة على جوائز.

ومن أبرز الإصدارات المعروضة كتاب «الفراعنة الليبيون» لعالم المصريات الشهير والمؤلف الأكثر مبيع إيدان دودسون، إلى جانب طبعة جديدة في مجلد واحد من السيرة الذاتية الملحمية لعميد الأدب العربي طه حسين، «الأيام»، وكلاهما صدر قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض.

 كما تقدم الدار كتاب «أستطيع أن أتخيلها لنا: مذكرات ابنة فلسطينية» للكاتبة مي سرحان، الذي حظي بإشادة واسعة محليًا ودوليًا.

وتعرض الدار كذلك النسخة العربية من الكتاب الأكثر مبيعًا «تاريخ التصميم الجرافيكي العربي» للمؤلفين بهية شهاب وهيثم نوار، إلى جانب طرح نسخ حصرية محدودة من كتاب «جراح ومتمرد»، السيرة الذاتية للجراح العالمي السير مجدي يعقوب، موقعة منه شخصيًا، وذلك للمرة الأولى.

كما تشارك «هوبو»، الذراع الأدبي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأحدث إصداراتها، وهو الترجمة الإنجليزية لرواية «أقفاص فارغة»، الرواية الفائزة بـ جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022 للكاتبة المصرية فاطمة قنديل، بترجمة المترجم الحائز على عدة جوائز آدم طالب.

وخلال فترة المعرض الممتدة على مدار ثلاثة عشر يوم، يستمتع زوار جناح دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعروض خاصة تشمل خصم بنسبة 20% على جميع إصدارات الدار، بالإضافة إلى مجموعة حصرية تضم أكثر من 250 عنوان بخصومات تصل إلى 75%، بأسعار تبدأ من 50 جنيهًا مصريًا فقط. 

كما يضم الجناح قسم مخصص لكتب الأطفال، يقدم مجموعة متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.

وفي هذا السياق، أعرب توماس ولشير، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة قائلًا: «نحن فخورون بعرض إصداراتنا بين ناشري العالم هنا في القاهرة، ونتطلع إلى لقاء القراء وجهًا لوجه. يضم جناحنا هذا العام كتبًا تعكس ثراء المنطقة، من الدراسات الأكاديمية المتخصصة إلى الروايات المعاصرة الحائزة على جوائز، كما نحتفي بعلاقتنا الممتدة مع إرث نجيب محفوظ، شخصية العام 2026 في المعرض».

وتتواجد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في صالة 2، جناح B52، حيث تبدأ مواعيد العمل اليومية من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، وتمتد يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً.

معرض الكتاب الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة جناح دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

