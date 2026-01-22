من 50 جنيهًا فقط وخصومات تصل إلى 75%.. إصدارات جديدة ومميزة من الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في فعاليات المعرض هذا العام بتقديم ما يقرب من خمسين إصدار جديد صدرت خلال العام الماضي، في حضور لافت يجمع بين الدراسات الأكاديمية الرصينة، والسير الذاتية المؤثرة، والأعمال الأدبية الحائزة على جوائز.

ومن أبرز الإصدارات المعروضة كتاب «الفراعنة الليبيون» لعالم المصريات الشهير والمؤلف الأكثر مبيع إيدان دودسون، إلى جانب طبعة جديدة في مجلد واحد من السيرة الذاتية الملحمية لعميد الأدب العربي طه حسين، «الأيام»، وكلاهما صدر قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض.

كما تقدم الدار كتاب «أستطيع أن أتخيلها لنا: مذكرات ابنة فلسطينية» للكاتبة مي سرحان، الذي حظي بإشادة واسعة محليًا ودوليًا.

وتعرض الدار كذلك النسخة العربية من الكتاب الأكثر مبيعًا «تاريخ التصميم الجرافيكي العربي» للمؤلفين بهية شهاب وهيثم نوار، إلى جانب طرح نسخ حصرية محدودة من كتاب «جراح ومتمرد»، السيرة الذاتية للجراح العالمي السير مجدي يعقوب، موقعة منه شخصيًا، وذلك للمرة الأولى.

كما تشارك «هوبو»، الذراع الأدبي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأحدث إصداراتها، وهو الترجمة الإنجليزية لرواية «أقفاص فارغة»، الرواية الفائزة بـ جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022 للكاتبة المصرية فاطمة قنديل، بترجمة المترجم الحائز على عدة جوائز آدم طالب.

وخلال فترة المعرض الممتدة على مدار ثلاثة عشر يوم، يستمتع زوار جناح دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعروض خاصة تشمل خصم بنسبة 20% على جميع إصدارات الدار، بالإضافة إلى مجموعة حصرية تضم أكثر من 250 عنوان بخصومات تصل إلى 75%، بأسعار تبدأ من 50 جنيهًا مصريًا فقط.

كما يضم الجناح قسم مخصص لكتب الأطفال، يقدم مجموعة متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.

وفي هذا السياق، أعرب توماس ولشير، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة قائلًا: «نحن فخورون بعرض إصداراتنا بين ناشري العالم هنا في القاهرة، ونتطلع إلى لقاء القراء وجهًا لوجه. يضم جناحنا هذا العام كتبًا تعكس ثراء المنطقة، من الدراسات الأكاديمية المتخصصة إلى الروايات المعاصرة الحائزة على جوائز، كما نحتفي بعلاقتنا الممتدة مع إرث نجيب محفوظ، شخصية العام 2026 في المعرض».

وتتواجد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في صالة 2، جناح B52، حيث تبدأ مواعيد العمل اليومية من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، وتمتد يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً.