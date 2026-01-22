اليوم.. “حشو عصب إجباري” على مسرح الهوسابير

تعرض مسرحية “حشو عصب إجباري”، اليوم الخميس، على مسرح الهوسابير، وهي من تأليف الكاتب حسن أنور، وبطولة إسلام سعيد وأشرف فاروق، وإخراج أشرف فاروق.

ويقدم العرض على مدار عدة أيام هي 22 و23 و30 يناير، و7 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء.

“حشو عصب إجباري” ديكور وملابس محمد فتحي، وموسيقى سراج الشوه، وتصميم الاستعراضات علي جيمي، والعرض من إنتاج محمد نهاد، وإشراف عام على الإنتاج إبراهيم حسين.

وتدور فكرة العرض حول طبيب أسنان يتحدث عن القيم والمبادئ والأخلاق، قبل أن يدخل إلى حياته شخص يعمل في مجال السوشيال ميديا، ليبدأ في التأثير عليه وإفساد استقراره، لتتصاعد الأحداث في إطار درامي يطرح تساؤلا مهما:

هل يتمسك الإنسان بالقيم والحق والخير والجمال، أم ينساق وراء المال والشهرة التي تفرضها السوشيال ميديا؟

ويناقش العرض مخاطر وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، وما تسببه من تشويه للمبادئ وتغيير في السلوك الإنساني.