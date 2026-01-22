قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
إيرادات السينما أمس: إن غاب القط يتصدر .. ومؤلف ومخرج وحرامي يحصد 31 ألف جنيه

أحمد البهى

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في الموسم الحالي، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الاربعاء ،بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إن غاب القط 

حقق فيلم إن غاب القط، ايرادات وصلت الى  1,262,847 جنيها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين وأسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، انتصار وعدد آخر من الفنانين.

طلقني

حقق الفيلم إيرادات بلغت 505,939 جنيه مصري.

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا  الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

جوازة ولا جنازة:

بينما حفق فيلم "جوازة ولا جنازة" 288,137 جنيها . 

الفيلم من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.

ولنا في الخيال حب

حقق فيلم ولنا في الخيال حب من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، إيرادات بلغت  153,644 جنيها مصريا.  

الملحد 

تمكن فيلم الملحد، من تحقيق ايرادات  وصلت الى 80,885 جنيها مصريا.  

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

السلم والثعبان 2

حقق فيلم السلم والثعبان 2 إيرادات وصلت الي 63,001 جنيها.

يقوم  ببطولة الجزء الثاني  كل من عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، وماجد المصري، وفدوى عابد.

السادة الأفاضل

حقق فيلم “السادة الأفاضل” إيرادات وصلت إلى 50,682 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

مؤلف ومخرج وحرامي: 

بينما حقق فيلم مؤلف ومخرج وحرامي من بطولة أحمد فتحي ومي كساب، ايرادات وصلت الي 31,586 جنيةً 

كولونيا: 

وحقق فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد،29,982 جنيها. 

الست

حقق فيلم الست من بطولة مني زكي ، إيرادات ليلة أمس،  وصلت الي 27,852 جنيها مصريا.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح. 

خريطة رأس السنة

فيلم خريطة رأس السنة بطولة ريهام عبد الغفور إيرادات وصلت الي  3,349 جنيها.  

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.



 

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

