لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

كشفت الفنانة رحمة أحمد عن اسباب اعتزالها الفن، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت رحمة أحمد: كلام للي مهتم فقط و علشان ف صحافين حابين يتواصلوا معايا و متشكرة ليهم جدا بس أنا محدش يعرفني و محدش مهتم بأخباري غير اللي بداوا معايا رحلة و عارفني كويس اللي معظمهم ع صفحتي دي أنا مش جايه اعمل تريند علشان كده ردي هيكون ع صفحتي للناساللي يهمها ردي

وتابعت رحمة أحمد : أنا مقولتش اتحجبت زي مالصفحات بتنزل ،مع ان ده شئ يسعدني و مش معنى اني مش محجبه اني معرفش ربنا ( ربنا عالم بالنوايا و الناس مالهاش إلا الظاهر ) أنا قولت كفايه تمثيل و مش معنى كده اني بقول أنا توبت، توبت دي لما اكون كنت بستخدم مهنة التمثيل ف حاجة حرام او حاجة غلط و الحاجات اللي اشتغلتها و اختارتها اكبر دليل ، لكن بالعكس أنا بحترم الفن جدا جدا و يمكن ده سبب ابتعادي عنه لاني علشان اشتغل و أتواجد و يكون ليا ادوار حلوة مضطرة ادفع تمن كبير سواء مجاملات او اساءات او تعدي عليا او مساومات من بعض المخرجين و المنتجين و احيانا نجوم. علشان اعمل الدور ده لازم اوافق ع حاجة معينه طبعا مش كل الناس كده و دي مهنه زي اي مهنه فيها الكويس و الوحش، أنا بحترم الفن جدا و بحترم الفنانين اللي بجد

و اللي بيقول مين دي دي مظهرتش غير ف عملين تلاته أنا عملت ادوار بسيطة اه برغم اني عملت مسرح كتير و ف سنين شقى و دراسه ولما قالوا اهتموا بالسوشيال ميديا اهتمينا وووووو

و فخورة بيهم جدا حتى لو أنت شايفهم ادوار مهمشه

جالي فرص اعمل ادوار اكبر و جتلي كتير بس المقابل كان هياخد حته من انسانيتي و صدق مشاعري و اللي عارفني عن قرب عارف أنا بتكلم ف ايه

و حتى ده دفعت تمنه غالي من الناس.

واستكملت رحمة أحمد: اللي يقولي انتي كومبارس و اللي بيقول انتي مش لاقيه اللي يشغلك علشان الفرص المحترمة او خليني اقول الفرص "الفنية " االلي جتلي ف التمثيل كانت صغيرة وًكنت بقبل بيها لانها كلها اعمال محترمه لمخرجين فنانين و محترمين و قبل كل ده عندهم إنسانيه و أصول ف الشغلانه .



واستكملت: و أنا حاليا و بقالي فترة كبيرة واقعه ف صراع بين اني اكمل و افضل قوية و استنى الفرصة اللي معتمدة ع موهبتي ف عمل حقيقي محترم يحترم موهبتي و انسانيتي او ادفع تمن ده من حياتي النفسية و الضغط المادي اللي بتعرضله لقلة الشغل ، و استحمل كلام من الناس يوجع و ياكل ف نفسيتي بردو و أتحمل اهانه اني بختار اشتغل ف ادوار صغيرة و اعمل مجهود كبير فيها و اللي ف ناس بتوقفني ف الشارع تكلمني عنها و تكون مبسوطة بيها و مستنيه تسمع هشتغل تاني ف ايه برغم انها صغيرة جدا .



واضافت: ولا أبيع قلبي و أبيع صدق مشاعري و أتحول لكائن تاني معرفوش

مكدبش عليكوا حاولت كأنسانه عادي أتكيف و احاول امشي أموري بس معرفتش ف حاجة جوايا ف ضميري( ممكن تكون مش صح ف الدنيا دي) خلتني معرفش اعمل كده

معرفتش اتصلق ولا عرفت استغل مشاعر واحد ليا و اطلع عليه ولا عرفت أعشم حد كان ف ايده مساعده ليا لحد ماخد مصلحتي و اطير ، معرفتش أنا أصلا مش عارفة بقول كل الهري ده ليه بس أنا حاسه اني بم/وت و مش عايزة ام/وت و أنا شايلة ف قلبي حاجة زي اللي مشيوا ف عز شبابهم عايزة امشي و أنا خفيفة



أنا متشكرة جدا لاي حد ساعدني ف الوسط ده حتى لو بتشجيع معنوي ، او حاول يديني فرصة حتى لو صغيرة ، او حد قالي انتي شاطرة ده اللي كان بيخليني اكمل و كان بيخليني احس اني موهوبة برغم شكي دايما ف موهبتي و مش مسامحة أبدا اي حد اتكلم ف ضهري وانا أصلا ف حالي ، ولا حد كان ف ايده يساعدني و عارف اني استاهل ، ولا حد جه و ساومني على شغل و كان عايز مني خدمة تانيه غير اني اكون ممثلة و اي حد وقفلي شغل علشان ممسكتش الطبلة .



و عايزه اقول حاجة بسيطة للناس الفنان المصري اكتر فنان مظلوم و اكتر فنان موهوب و كل العالم بيحترمه خصوصا انه بيشتغل ف ظروف صعبه جدا و براحة ع الناس شوية لان ف ناس ممكن يتكسر قلبها و تم/وت من كلمة انت فاكر انها عادية و كلمة كومبارس اللي انت فاكر انك بتجرحني بيها دي متعرفش ف كواليسها أنا كنت بطلة و قوية ازاي .