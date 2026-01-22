قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
فن وثقافة

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

رحمة أحمد
رحمة أحمد
أحمد البهى

كشفت الفنانة رحمة أحمد عن اسباب اعتزالها الفن، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقالت رحمة أحمد: كلام للي مهتم فقط و علشان ف صحافين حابين يتواصلوا معايا و متشكرة ليهم جدا بس أنا محدش يعرفني و محدش مهتم بأخباري  غير اللي بداوا معايا رحلة و عارفني كويس اللي معظمهم ع صفحتي دي أنا مش جايه اعمل تريند علشان كده ردي هيكون ع صفحتي للناساللي يهمها ردي

وتابعت رحمة أحمد : أنا مقولتش اتحجبت زي مالصفحات بتنزل ،مع ان ده شئ يسعدني و مش معنى اني مش محجبه اني معرفش ربنا ( ربنا عالم بالنوايا و الناس مالهاش إلا الظاهر ) أنا قولت كفايه تمثيل و مش معنى كده اني بقول أنا توبت، توبت دي لما اكون كنت بستخدم مهنة التمثيل ف حاجة حرام او حاجة غلط و الحاجات اللي اشتغلتها و اختارتها اكبر دليل ، لكن بالعكس أنا بحترم الفن جدا جدا و يمكن ده سبب ابتعادي عنه لاني علشان اشتغل و أتواجد و يكون ليا ادوار حلوة مضطرة ادفع تمن  كبير  سواء مجاملات او اساءات او تعدي عليا او مساومات من بعض المخرجين و المنتجين و احيانا نجوم. علشان اعمل الدور ده لازم اوافق ع حاجة معينه طبعا مش كل الناس كده و دي مهنه زي اي مهنه فيها الكويس و الوحش، أنا بحترم الفن جدا و بحترم الفنانين اللي بجد 
و اللي بيقول مين دي دي مظهرتش غير ف عملين تلاته أنا عملت ادوار بسيطة اه برغم اني عملت مسرح كتير و ف سنين شقى و دراسه ولما قالوا اهتموا بالسوشيال ميديا اهتمينا وووووو 
و فخورة بيهم جدا حتى لو أنت شايفهم ادوار مهمشه 
جالي فرص اعمل ادوار اكبر و جتلي كتير بس المقابل كان هياخد حته من انسانيتي و صدق مشاعري و اللي عارفني عن قرب عارف أنا بتكلم ف ايه 
و حتى ده دفعت  تمنه غالي من الناس. 

واستكملت رحمة أحمد:  اللي يقولي انتي كومبارس و اللي بيقول انتي مش لاقيه اللي يشغلك  علشان الفرص المحترمة او خليني اقول الفرص "الفنية " االلي جتلي ف التمثيل كانت صغيرة وًكنت بقبل بيها لانها كلها اعمال محترمه لمخرجين فنانين و محترمين و قبل كل ده عندهم إنسانيه و أصول ف الشغلانه . 


واستكملت: و أنا  حاليا و بقالي فترة كبيرة واقعه ف صراع بين  اني اكمل و افضل قوية و استنى الفرصة اللي معتمدة ع موهبتي ف عمل حقيقي محترم يحترم موهبتي و انسانيتي    او ادفع تمن ده من حياتي النفسية و الضغط المادي اللي بتعرضله لقلة الشغل ، و استحمل كلام من الناس  يوجع و ياكل ف نفسيتي بردو و أتحمل اهانه اني بختار اشتغل ف ادوار صغيرة و اعمل مجهود كبير فيها و اللي ف ناس بتوقفني ف الشارع تكلمني عنها و تكون مبسوطة بيها و مستنيه تسمع هشتغل تاني ف ايه   برغم انها صغيرة جدا . 


واضافت: ولا أبيع قلبي و أبيع صدق مشاعري و أتحول لكائن تاني معرفوش 
مكدبش عليكوا حاولت كأنسانه عادي أتكيف و احاول امشي أموري بس معرفتش  ف حاجة جوايا ف ضميري( ممكن تكون مش صح ف الدنيا دي)  خلتني معرفش اعمل كده 
معرفتش اتصلق ولا عرفت استغل مشاعر واحد ليا و اطلع عليه ولا عرفت أعشم حد كان ف ايده مساعده ليا لحد ماخد مصلحتي و اطير ، معرفتش  أنا أصلا مش عارفة بقول كل الهري ده ليه بس أنا حاسه اني بم/وت و مش عايزة ام/وت و أنا شايلة ف قلبي حاجة زي اللي مشيوا ف عز شبابهم  عايزة امشي و أنا خفيفة 


أنا متشكرة جدا لاي حد ساعدني ف الوسط ده حتى لو بتشجيع معنوي ، او حاول يديني فرصة حتى لو صغيرة ، او حد قالي انتي شاطرة  ده اللي كان بيخليني اكمل و كان بيخليني احس اني موهوبة برغم شكي دايما ف موهبتي   و مش مسامحة أبدا اي حد اتكلم ف ضهري وانا أصلا ف حالي ، ولا حد كان ف ايده يساعدني و عارف اني استاهل ، ولا حد جه و ساومني على شغل و كان عايز مني خدمة تانيه غير اني اكون ممثلة و اي حد وقفلي شغل علشان ممسكتش الطبلة .


و عايزه اقول حاجة بسيطة للناس   الفنان المصري اكتر فنان مظلوم و اكتر فنان موهوب و كل العالم بيحترمه خصوصا انه بيشتغل ف ظروف صعبه جدا و براحة ع الناس شوية لان ف ناس ممكن  يتكسر قلبها و تم/وت من كلمة انت فاكر انها عادية و كلمة كومبارس اللي انت فاكر انك بتجرحني بيها دي متعرفش ف كواليسها أنا كنت بطلة و قوية ازاي . 

رحمة أحمد الفنانة رحمة أحمد الفنانة المعتزلة رحمة أحمد

