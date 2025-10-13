قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
اليوم .. الطائرة البارالمبي يواجه اليابان وأستراليا في كأس العالم بأمريكا

يخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية ، مباراتين اليوم في إطار منافسات الدور الأول بكأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري.

ففي تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ،  يلعب منتخبنا أمام  نظيره الياباني في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعته في الدور الأول ، كما يلعب منتخبنا أمام نظيره الاسترالي في الجولة الثالثة للمجموعة في تمام الساعة الثالثة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخبنا قد استهل مشاركته في البطولة بالفوز على الهند بثلاثة أشواط نظيفة.

من جانبه أكد الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ورئيس البعثة، أنه عقد إجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة لحثهم على استمرار الروح العالية ، وتحقيق الفوز في باقي مباريات البطولة حتى حصد اللقب.

وقال الدكتور سامح سالم :"أن كل امور البعثة تسيرعلى ما يرام في أمريكا، وأنه يقوم بتزليل كل العقبات من أجل يكون تركيز الجهاز الفني واللاعبين في المباريات والفوز فقط"  وشدد الدكتور سامح سالم على أن اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي لديه خطة طموحة بدأتنفيذها قبل بطولة أفريقيا بكينيا ، التي توج بها منتخبنا يوليو الماضي وتستمر حتى اوليمبياد لوس انجلوس 2028 ، وحصد ميدالية باراليمبية رابعة، وتعد بطولة كأس العالم والمنافسة على لقبها أحد أهم المراحل في هذه الخطة".

ويلعب منتخبنا في المجموعة الاولى  بكأس العالم ، والتي  تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ،كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .

وتضم المجموعة الثانية منتخبات  أمريكا ، كازاحستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بأمريكا الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ، 
عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ، 
مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى

والجهاز الفني بقيادة  الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

عمر جابر

الزمالك يعلن جاهزية عمر جابر لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

رجال يد الأهلي

«رجال يد الأهلي» يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي ببطولة إفريقيا

علي راشد

علي راشد مديرا للكرة بنادى أسوان

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

