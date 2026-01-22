لن تتوقعه .. طعام شهى جدا يحسن القلب والمناعة والأمعاء

تعد البطاطس من الاكلات الصحية التي يمكن تقديمها بطرق عديدة ومتنوعة خاصة إذا تم طهيها بدون اضافات ضارة.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد البطاطس الصحية.

صحة القلب

يمكن للبطاطس أن تدعم صحة القلب بفضل الألياف والبوتاسيوم، وهما عنصران غذائيان لا يحصل عليهما الكثير من الناس بكميات كافية.

يُعدّ الخبز والشوي والطهي على البخار والتحميص (مع كمية قليلة من زيت الزيتون) من الطرق الصحية لتحضير البطاطس.

قلّل من تناول البطاطس ومنتجاتها، مثل البطاطس المقلية والبطاطس الهاش براونز ورقائق البطاطس، لتجنب الإفراط في تناول الصوديوم والدهون المشبعة.



المناعة

تحتوي البطاطا على فيتامين سي ، وهو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الماء وله خصائص مضادة للأكسدة تؤثر على صحة الجهاز المناعي.

يمكن لمضادات الأكسدة أن تقلل الالتهاب عن طريق التخلص من الجذور الحرة ، وهي جزيئات تفاعلية تنتجها عملية التمثيل الغذائي للخلايا ويمكن أن تُلحق الضرر بالخلايا.

تحتوي قشور البطاطس أيضاً على الكيرسيتين وهو نوع من الفلافونول ، الذي قد يساعد في دعم جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آثاره.

تحسن عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء

تحتوي البطاطا على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، وهي ضرورية للحفاظ على صحة الأمعاء كما تحتوي البطاطا على النشا المقاوم ، الذي يعمل كمادة حيوية مغذية للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على تحسين التوازن الميكروبي.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل البطاطس، يُساعد على انتظام حركة الأمعاء.

تُساعد الألياف القابلة للذوبان على تكوين براز أكثر ليونة، بينما تُسرّع الألياف غير القابلة للذوبان عملية الهضم و عند زيادة تناول الألياف، يُنصح بشرب كميات وافرة من السوائل لتجنب الغازات والانتفاخ .

إدارة الوزن

يُعدّ اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية باستمرار عاملاً أساسياً في إنقاص الوزن والحفاظ عليه بشكل مستدام

تناول البطاطس المطهوة على البخار، أو المخبوزة، أو المشوية، أو المحمصة بانتظام (مع الحد الأدنى من الصوديوم والدهون المشبعة) قد يساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن حيث البطاطس معتدلة السعرات الحرارية، ومنخفضة الدهون، وغنية بالألياف المشبعة.