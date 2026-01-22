انطلاقة تنظيمية جديدة بـ«مستقبل وطن».. أمانة العلاقات الحكومية ترسم خريطة العمل بعد الانتخابات

عقدت أمانة العلاقات الحكومية المركزية بحزب مستقبل وطن ، برئاسة النائب مصطفى سالم، أول اجتماع تنظيمي لها عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة أمناء الأمانة في المحافظات، إلى جانب الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب.

وأكد النائب مصطفى سالم، خلال الاجتماع، أن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة نوعية في أسلوب العمل، تقوم على الانتقال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم، القائم على خطط واضحة وأهداف قابلة للقياس وآليات متابعة دقيقة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ دور الحزب في دعم الدولة المصرية وخدمة المواطنين..

وأشار رئيس أمانة العلاقات الحكومية إلى أهمية توحيد قنوات التواصل داخل الحزب، ووضع آليات واضحة للتنسيق مع الأمانات النوعية والمركزية، إلى جانب تعزيز التعاون المستمر مع الجهات التنفيذية، وربط الأداء بالتقييم الموضوعي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير أداء الأمانة خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها تكثيف الزيارات الميدانية، وتفعيل قنوات التواصل مع المؤسسات الحكومية، وتنظيم آليات العمل الداخلية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تناول الحضور أهمية وضع رؤية مستقبلية شاملة تعتمد على تجديد الفكر في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز التواصل مع مختلف المحافظات، ودراسة مشكلات المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يعزز الدور الفاعل لأمانة العلاقات الحكومية في دعم جهود الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.