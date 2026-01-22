قيادي بمستقبل وطن: لقاء الرئيس السيسي وترامب يدعم فرص السلام في الشرق الأوسط

أكد جمال الخضري اليوسف، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بمحافظة البحر الأحمر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي الرئيس دونالد ترامب يعكس بوضوح الثقل السياسي والاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة المصرية، ويؤكد أن القاهرة باتت رقمًا صعبًا في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح الخضري اليوسف أن هذا اللقاء يأتي في توقيت شديد الأهمية، في ظل تصاعد الأزمات والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس إدراك الإدارة الأمريكية لأهمية الدور المصري المحوري في إدارة الملفات المعقدة، وعلى رأسها جهود إحلال السلام، واحتواء الصراعات، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على استقرار الإقليم.

وأضاف أن انعكاسات هذا اللقاء على العلاقات المصرية–الأمريكية ستكون إيجابية وملموسة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي، وفتح قنوات تنسيق أوسع بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُعيد التأكيد على أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وتقدير المصالح.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في ترسيخ دور مصر كوسيط موثوق وصوت عقل وحكمة في قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لعبت ولا تزال تلعب دورًا محوريًا في دعم مسارات التهدئة، والدفع نحو حلول سياسية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعوب وتحافظ على استقرار الدول.

واختتم جمال الخضري اليوسف تصريحاته بالتأكيد على أن هذا اللقاء يبعث برسائل طمأنة قوية للمجتمع الدولي، مفادها أن مصر ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن سياستها الخارجية المتوازنة قادرة على بناء شراكات دولية فعالة تُسهم في تحقيق السلام والتنمية بالمنطقة.