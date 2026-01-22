قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
ديني

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يزوران جناح الأوقاف بمعرض الكتاب ويشيدان بإصداراته

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يزورون جناح الأوقاف بمعرض الكتاب ويشيدون بإصداراته
مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يزورون جناح الأوقاف بمعرض الكتاب ويشيدون بإصداراته

استقبل الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وذلك خلال زيارتهم لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يشهد إقبالًا لافتًا من رواد المعرض.

واصطحب الأمين العام للمجلس ضيوفه الكرام في جولة تفقدية بأروقة الجناح، قدّم خلالها عرضًا موجزًا لأحدث إصدارات المجلس، وما تضمه من موسوعات علمية، وكتب تراثية محققة، ودراسات فكرية معاصرة، تعكس رسالة المجلس في خدمة العلوم الإسلامية ونشر المنهج الوسطي المستنير.

وتناول العرض عددًا من الإصدارات الحديثة، من بينها كتب في العقيدة والفكر الإسلامي، ومؤلفات تجمع بين أصالة التراث ومتطلبات الواقع المعاصر، إلى جانب الموسوعات الفقهية الكبرى، وإصدارات التحقيق العلمي، وما يقدمه المجلس من جهود متميزة في فهرسة الكتب وخدمة الباحثين وطلاب العلم.

مفتي الجمهورية رئيس جامعة الأزهر معرض الكتاب

