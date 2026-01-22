مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يزوران جناح الأوقاف بمعرض الكتاب ويشيدان بإصداراته

استقبل الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وذلك خلال زيارتهم لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يشهد إقبالًا لافتًا من رواد المعرض.

واصطحب الأمين العام للمجلس ضيوفه الكرام في جولة تفقدية بأروقة الجناح، قدّم خلالها عرضًا موجزًا لأحدث إصدارات المجلس، وما تضمه من موسوعات علمية، وكتب تراثية محققة، ودراسات فكرية معاصرة، تعكس رسالة المجلس في خدمة العلوم الإسلامية ونشر المنهج الوسطي المستنير.

وتناول العرض عددًا من الإصدارات الحديثة، من بينها كتب في العقيدة والفكر الإسلامي، ومؤلفات تجمع بين أصالة التراث ومتطلبات الواقع المعاصر، إلى جانب الموسوعات الفقهية الكبرى، وإصدارات التحقيق العلمي، وما يقدمه المجلس من جهود متميزة في فهرسة الكتب وخدمة الباحثين وطلاب العلم.