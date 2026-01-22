قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
ماكرون: البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في البحر المتوسط
محافظات

نائب محافظ أسوان يشارك فى تجربة مكافحة التلوث البترولى بنهر النيل..صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بالمشاركة فى فعاليات التجربة العملية السنوية " حابى 3 " لمحاكاة التلوث البترولى بنهر النيل ، والتى تم تنظيمها فى إطار التعاون المثمر بين شركة بتروسيف والإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة أسوان.

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة الجهود لحماية نهر النيل من أى تعديات أو مصادر تلوث .

وشهدت الفعاليات بحضور المهندس محمد عبد السلام مدير مركز أسوان لمكافحة التلوث البترولى والنهرى ، وأسماء محمود مدير الإدارة العامة لشئون البيئة ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة ، تقديم شرح تفصيلى لعناصر التجربة العملية ، وخطوات المحاكاة الميدانية ، والإجراءات الواجب إتخاذها للتعامل الفورى مع حوادث التلوث البترولى والنهرى بما يضمن سرعة إنجاز المهام والتكليفات فى التوقيتات المحددة وبأعلى كفاءة ممكنة .

جهود متنوعة 

وأكد المشاركون على أهمية تلافى أى ملاحظات قد تظهر أثناء التنفيذ ، مع تعزيز آليات الرصد والمتابعة المستمرة للبواخر والوحدات النهرية المتحركة داخل مجرى نهر النيل ، والتعامل الحاسم مع مخالفات تسرب المواد البترولية بهدف تحجيم هذه الظاهرة والسيطرة الكاملة عليها .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان للحفاظ على الموارد الطبيعية والمائية لنهر النيل ، وضمان إستدامتها للأجيال القادمة بما يواكب خطط الدولة فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .

