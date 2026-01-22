نائب محافظ أسوان يشارك فى تجربة مكافحة التلوث البترولى بنهر النيل..صور

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بالمشاركة فى فعاليات التجربة العملية السنوية " حابى 3 " لمحاكاة التلوث البترولى بنهر النيل ، والتى تم تنظيمها فى إطار التعاون المثمر بين شركة بتروسيف والإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة أسوان.

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة الجهود لحماية نهر النيل من أى تعديات أو مصادر تلوث .

وشهدت الفعاليات بحضور المهندس محمد عبد السلام مدير مركز أسوان لمكافحة التلوث البترولى والنهرى ، وأسماء محمود مدير الإدارة العامة لشئون البيئة ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة ، تقديم شرح تفصيلى لعناصر التجربة العملية ، وخطوات المحاكاة الميدانية ، والإجراءات الواجب إتخاذها للتعامل الفورى مع حوادث التلوث البترولى والنهرى بما يضمن سرعة إنجاز المهام والتكليفات فى التوقيتات المحددة وبأعلى كفاءة ممكنة .

جهود متنوعة

وأكد المشاركون على أهمية تلافى أى ملاحظات قد تظهر أثناء التنفيذ ، مع تعزيز آليات الرصد والمتابعة المستمرة للبواخر والوحدات النهرية المتحركة داخل مجرى نهر النيل ، والتعامل الحاسم مع مخالفات تسرب المواد البترولية بهدف تحجيم هذه الظاهرة والسيطرة الكاملة عليها .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان للحفاظ على الموارد الطبيعية والمائية لنهر النيل ، وضمان إستدامتها للأجيال القادمة بما يواكب خطط الدولة فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .