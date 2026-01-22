فى أسوان.. الإغلاق الفورى لمطعم بأدندان لعدم صلاحية الوجبات الغذائية به

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مسئولى هيئة سلامة الغذاء بالتفتيش على أحد المطاعم بالقرية ، والذى تناول منه هؤلاء المواطنين وجباتهم، حيث تبين من الفحوصات والتحاليل التى تم إجراؤها عدم صلاحية الوجبات الغذائية.

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من التلوث، وبناءً على ما تعرض له عدد من المواطنين بقرية أدندان بمركز نصر النوبة أمس، الأربعاء، من اضطرابات معوية، حيث إنه تم الإغلاق الفورى للمطعم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه.

إغلاق

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال بتكثيف الحملات التفتيشية من اللجان المشتركة على المطاعم المماثلة ومحلات العصائر والكافيهات سواء على مستوى مركز نصر النوبة أو باقى المراكز والمدن لضمان سلامة الوجبات والمواد الغذائية المتداولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.