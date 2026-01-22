قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية

محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم محمود بدوى بتشكيل لجنة متخصصة لفحص إمتحان مادتى الدراسات الإجتماعية والعلوم ، ومراجعة مستوى الأسئلة ، مع مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات بما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب.

ومن جانبه أكد محمود بدوى على أنه لا صحة إطلاقاً لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بوجود تسريب أو حالات غش جماعى فى جميع الإدارات التعليمية ولجان الامتحانات حيث أن هناك متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، والمربوطة بغرفة العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم بأسوان .

فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 .

ولفت المحافظ إلى أن الامتحانات تسير على أكمل وجه داخل الـ 213 لجنة ، ولم تسجل غرف العمليات التابعة للوزارة أو المحافظة أو مديرية التربية والتعليم أى محاولات للغش الإلكتروني اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية ، ولم تحدث أى واقعة تسريب على مستوى الإدارات التعليمية منذ بداية الامتحانات ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى مخالفة يتم رصدها ، وهو ما تم تنفيذه ضد حالة غش إلكتروني واحدة فى مادة اللغة العربية ، وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم جموع المواطنين إلى عدم الالتفات إلى أى شائعات مغرضة .

