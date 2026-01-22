محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم محمود بدوى بتشكيل لجنة متخصصة لفحص إمتحان مادتى الدراسات الإجتماعية والعلوم ، ومراجعة مستوى الأسئلة ، مع مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات بما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب.

ومن جانبه أكد محمود بدوى على أنه لا صحة إطلاقاً لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بوجود تسريب أو حالات غش جماعى فى جميع الإدارات التعليمية ولجان الامتحانات حيث أن هناك متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، والمربوطة بغرفة العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم بأسوان .

الشهادة الإعدادية

فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 .

ولفت المحافظ إلى أن الامتحانات تسير على أكمل وجه داخل الـ 213 لجنة ، ولم تسجل غرف العمليات التابعة للوزارة أو المحافظة أو مديرية التربية والتعليم أى محاولات للغش الإلكتروني اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية ، ولم تحدث أى واقعة تسريب على مستوى الإدارات التعليمية منذ بداية الامتحانات ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى مخالفة يتم رصدها ، وهو ما تم تنفيذه ضد حالة غش إلكتروني واحدة فى مادة اللغة العربية ، وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم جموع المواطنين إلى عدم الالتفات إلى أى شائعات مغرضة .