محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية

محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن تطوير آليات واجراءات تنمية الموارد المالية ودعم الترويج للفرص الإستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة هذا إلى جانب اهمية تطوير اليات ونظم العمل فى تعبئة وتنمية الموارد المالية المحلية بما يعمل على تعزيز قدرة المحافظة فى الإستجابة لتحسين جودة الخدمات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية الشاملة للمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية يمثل دعماً حقيقياً للمحافظة ، مع إطلاق المهمة الإستشارية للإستثمار والشراكة مع القطاع الخاص واستكمال العمل على ملف تنمية الموارد الذاتية .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وسيد البدرى إستشارى تعبئة الموارد الذاتية بالمشروع ، والدكتورة رشا عبد الحكيم إستشارى الإستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالمشروع ، وكذا أسماء برجاس مدير المكتب الفنى بالمحافظة .

الدعم الفنى

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والمتواصل بين المحافظة ومشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية ودعم قدرات المحافظة في تعزيز وتطوير الموارد المالية المحلية الذاتية ، والعمل على تنميتها ، والتعرف على اهم الفرص الاستثمارية وإعداد خطة الترويج لها بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة هذا بالاضافة إلي تفعيل المهام والادوار التي يقوم بها المجلس واللجان الفرعية له فى مع ملف الإستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تشكيل فريق التنمية الاقتصادية المحلية .

ولفت المحافظ إلى أن هذا التكامل يعكس مدى إهتمام مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء فرق عمل من ذوى الخبرات والقدرات الذين يستطيعون بجهودهم وتميزهم إنجاح منظومة العمل وتفعيل أدوار لجان المجلس الإقتصادى الإجتماعى للوصول إلى الأفضل بأفكار مثمرة تمثل إضافة جديدة ، وتنعكس بالإيجاب لتعظيم الإستفادة من الإمكانات الإستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.

وخلال اللقاء إستعرض وفد مشروع الدعم الفنى خطة العمل لدعم ملف الترويج للفرص الإستثمارية وتنمية الموارد الذاتية والتى تشمل إعداد تحليل شامل لأهم الفرص الإستثمارية وبنا ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد فريق المشروع على أهمية العمل بالشراكة مع فريق المحافظة لتطوير وتعزيز القدرات الإدارية والفنية للعاملين بالجهاز التنفيذى والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص والترويج للفرص الإستثمارية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

