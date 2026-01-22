محافظ أسوان يتفقد إنشاء ممشى بكورنيش النيل بـ السباعية بتكلفة 20 مليون جنيه

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع إنشاء ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ضمن سلسلة مشروعات ممشى أهل مصر، والذى يجرى تنفيذه بطول 800 متر، وبعرض 12 متر، وبتكلفة 20 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 99 ٪ حيث من المقرر إفتتاحه قريباً .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لشرح عن الجهود الجارية لتنفيذ مشروع كورنيش النيل من شوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية، فى حضور زهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، موجهاً إلى عمل امتداد للكورنيش ليصبح طريق بديل لمدخل مدينة السباعية حتى قرية القنان بطول 1 كم حيث تم اعتماد 15 مليون جنيه إضافية لإستكمال هذا الطريق الحيوى.

جهود متنوعة

ملحمة عظيمة من معدلات الإنجاز تشهدها مختلف المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام على أرض محافظة أسوان ضمن الجهود الكبرى داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن بينها تنفيذ سلسلة مشروعات ممشى أهل مصر لكل الأسوانين .